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ये कैसा विकास का फ्लाइओवर! विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, टूटेंगे सैकड़ों मकान, सिंधिया से लगा रहे गुहार

ग्वालियर: ग्वालियर में यातायात समस्या से निपटने के लिए शिंदे की छावनी इलाके में एक लंबा फ्लाइओवर प्रस्तावित किया है. इसको बनाने के लिए कई दुकान और मकानों के टूटने की आशंका ने स्थानीय लोगों को विरोध पर मजबूर कर दिया है. गुरुवार को फ्लाइओवर के विरोध में रहवासियों और व्यापारियों ने रैली निकाल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया.

मकान चिह्नित होने के बाद से हो लोगों ने 'फ्लाइओवर मंजूर नही' के बैनर लगाकर अपना विरोध जताया था. लोगों की मांग थी कि इस फ्लाइओवर के लिए दुकान और मकान ना तोड़े जाएं बल्कि वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए. लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई ना होने से विरोध अब सड़कों पर उतर आया है. गुरुवार को स्थानियों लोगों ने शिंदे की छावनी इलाके में पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया.

ग्वालियर में शिंदेकी छावनी से नौगजा रोड से मानसिक आरोग्य शाला तक बढ़ते ट्रैफिक दबाव और संकरी सड़क को चौड़ीकरण करने के लिहाज से प्रशासन ने एक नया फ्लाइओवर प्रस्तावित किया है. जिसके निर्माण की चपेट में करीब 250 मकान और प्रतिष्ठान आ रहे हैं. ऐसे में इन मकान और दुकान के मालिकों को अपनी सम्पत्ति का सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है. क्योंकि इस फ्लाइओवर की जद में आने वाले ज्यादातर मकान और प्रतिष्ठान छोटे व्यापारियों और गरीब परिवारों के हैं. ऐसे में रोड किनारे बनी इन प्रॉपर्टी का चौड़ीकरण में करीब 10 फीट तक का हिस्सा तोड़ा जाएगा. जिसका स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं.

विरोध प्रदर्शन कर रहे राकेश रायजादा का कहना है कि, विकास के नाम पर यदि फ्लाइओवर बन रहा है तो ऐसा फ्लाइओवर नहीं चाहिए. जिससे लोगों के घर उजाड़ जाए. कई घर ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई महज 18 फीट है और उसमें से 10 फीट तोड़ने के लिए चिह्नित किया गया है. इस दशा में वे परिवार क्या करेंगे? 8 फुट की जगह में कैसे गुजर करेंगे. हर किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह दूसरी जगह मकान ख़रीद पाए. इससे पहले 2011 में भी चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़े गए थे. कई परिवार आज भी अपने मकान दुरुस्त नहीं करा पाए हैं.

फ्लाईओवर के विरोध में लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं अपना रहा प्रशासन'

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को वैकल्पिक मार्ग पर काम करना चाहिए. लोगों के घर तोड़ने की जगह पुरानी नेरोगेज लाइन के पास सरकारी भूमि पड़ी है. ऐसे में रामदास घाटी की ओर से आने वाले लोगों को बिना किसी परेशानी उस वैकल्पिक रास्ते से निकाला जा सकता है. इसलिए फ्लाइओवर का निर्माण रद्द होना चाहिए. ऐसा ना होने की दशा में विरोध और बढ़ेगा आगे लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों की चाबियाँ प्रशासन को सौंपेंगे. वही एक अनिश्चितकालीन बड़ा धरना प्रदर्शन भी प्लान किया गया है.

आंखों से बह रही बेबसी, सिंधिया से मदद की गुहार

फ्लाइओवर की जद में आ रहे प्रतिष्ठानों और प्रभावितो में शामिल एक छोटे से दिव्यांग व्यापारी का भी कहना था कि उसकी शिंदे की छावनी से रामदास घाटी की रोड पर एक छोटी सी दुकान है, जिसकी लंबाई महज 3 मीटर है. लेकिन फ्लाइओवर के लिए उसकी दुकान तोड़ी जाएगी तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा. वह शारीरिक रूप से तो पहले से ही टूटा है, उसकी आजीविका का एक मात्र साधन उसकी दुकान भी खत्म हो जाएगी तो वह कहीं का नहीं रहेगा.

वह इस दुनिया में अकेला है, ना माता पिता हैं ना परिवार. दुकान जीने का एक मात्र सहारा है. यहीं वह भोजन करता है यही अपना व्यापार. प्रशासन फ्लाइओवर के नाम पर उसका सब कुछ छीनने का प्रयास कर रहा है. पीड़ित व्यापारी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से भी मदद और राहत की गुहार लगाई है.