पंजाब यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठे छात्र, दाखिले से पहले हलफनामा जमा करने की शर्त पर विवाद तेज

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हलफनामा विवाद को लेकर छात्र संगठनों का विरोध तेज़ हो गया है. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (UILS) के छात्र और पंजाब यूनिवर्सिटी काउंसिल के महासचिव अभिषेक डागर ने कुलपति कार्यालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया है. डागर का कहना है कि "जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हलफनामा वापस नहीं लेता, वे कुछ नहीं खाएंगे."

हलफनामा विवाद की वजह: जून 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक अनिवार्य हलफनामा जमा करने का आदेश जारी किया था. इस हलफनामे में 11 शर्तें शामिल हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन न करने, नारेबाजी की आवाज़ सीमा से ज़्यादा न होने और किसी भी छात्र का अपराध रिकॉर्ड न होने जैसी पाबंदियां शामिल हैं.

इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि "नियमों की अवहेलना करने वाले छात्रों का दाखिला रद्द किया जा सकता है. परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है. कैंपस में एंट्री बंद की जा सकती है. साथ ही, पोस्टर लगाने, कैंपस में वाहन चलाने या प्रदर्शन में भाग लेने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है".

छात्र संगठनों का आरोप: छात्र संगठनों का आरोप है कि "यह कदम यूनिवर्सिटी में असहमति और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है. पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा से छात्र राजनीति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक रही है, लेकिन अब प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने में जुटा है."

पीयू काउंसिल महासचिव अभिषेक डागर ने कहा कि "पहले ओपन माइक बंद किए गए, अब हलफनामा लाकर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास संघर्ष और संवाद का रहा है, लेकिन अब इस पर पहरा लगाने की कोशिश की जा रही है.”