पंजाब यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठे छात्र, दाखिले से पहले हलफनामा जमा करने की शर्त पर विवाद तेज

यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (UILS) के छात्र और PU काउंसिल के महासचिव अभिषेक डागर ने कुलपति कार्यालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया है.

PU students on hunger strike
PU students on hunger strike (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हलफनामा विवाद को लेकर छात्र संगठनों का विरोध तेज़ हो गया है. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (UILS) के छात्र और पंजाब यूनिवर्सिटी काउंसिल के महासचिव अभिषेक डागर ने कुलपति कार्यालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया है. डागर का कहना है कि "जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हलफनामा वापस नहीं लेता, वे कुछ नहीं खाएंगे."

हलफनामा विवाद की वजह: जून 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक अनिवार्य हलफनामा जमा करने का आदेश जारी किया था. इस हलफनामे में 11 शर्तें शामिल हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन न करने, नारेबाजी की आवाज़ सीमा से ज़्यादा न होने और किसी भी छात्र का अपराध रिकॉर्ड न होने जैसी पाबंदियां शामिल हैं.

इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि "नियमों की अवहेलना करने वाले छात्रों का दाखिला रद्द किया जा सकता है. परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है. कैंपस में एंट्री बंद की जा सकती है. साथ ही, पोस्टर लगाने, कैंपस में वाहन चलाने या प्रदर्शन में भाग लेने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है".

छात्र संगठनों का आरोप: छात्र संगठनों का आरोप है कि "यह कदम यूनिवर्सिटी में असहमति और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है. पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा से छात्र राजनीति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक रही है, लेकिन अब प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने में जुटा है."

पीयू काउंसिल महासचिव अभिषेक डागर ने कहा कि "पहले ओपन माइक बंद किए गए, अब हलफनामा लाकर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास संघर्ष और संवाद का रहा है, लेकिन अब इस पर पहरा लगाने की कोशिश की जा रही है.”

विरोध के स्वर तेज़: डागर के समर्थन में कई अन्य छात्र संगठन भी उतर आए हैं. बताया जा रहा है कि 1 नवंबर को होने वाली एलुमनी मीट के दौरान यह विरोध और तेज किया जाएगा. छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन हलफनामा वापस नहीं लेता तो आंदोलन को राज्य स्तर पर फैलाया जाएगा.

प्रशासन का रुख: यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि "प्रशासन हलफनामे को अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के उपाय के रूप में देखता है. छात्रों की ओर से इस हलफनामे को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है."

पंजाब यूनिवर्सिटी का यह विवाद अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम संस्थागत नियंत्रण की बहस का केंद्र बन गया है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहता है या छात्र आंदोलन के दबाव में कोई रियायत देता है.

TAGGED:

AFFIDAVIT BEFORE ADMISSION
PUNJAB UNIVERSITY
पंजाब यूनिवर्सिटी
छात्र अनशन
PU STUDENTS ON HUNGER STRIKE

