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पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव आज, कैंपस की सत्ता पर किसका होगा कब्जा? ABVP-SOI की जुगलबंदी पर रहेगी नजर

इनके अलावा, 16 उम्मीदवार कुल मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से चार प्रेसिडेंट पद के लिए हैं.

चुनावी माहौल और उम्मीदवार: इस बार के चुनाव में NSUI (कांग्रेस), ASAP (AAP), ABVP (BJP) और Sath के उम्मीदवार प्रेसिडेंट पद के लिए मैदान में हैं. कुल 16 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से चार प्रेसिडेंट पद के लिए हैं. 16,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के चुनाव आज हो रहे हैं, जहां चार प्रमुख छात्र संगठनों के उम्मीदवार प्रेसिडेंट पद के लिए आमने-सामने हैं. वोटिंग सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जिसके बाद तुरंत वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी.

गेट नंबर 1 (PGI साइड) दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहेगा, जिससे ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल किया जा सके.

बारिश के चलते कैंपस में देरी हो सकती है, इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अपने डिपार्टमेंट में 9 बजे से पहले पहुंच जाएं.

सुरक्षा कैंपस में बढ़ा दी गई है, और बाहर के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है.

ASAP ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक फ्रंट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विशाल बामल के साथ गठबंधन किया है, जबकि ABVP और SOI ने भी अपने गठबंधन की घोषणा की है.

पिछले चुनावों का इतिहास: पिछले साल ISF के उम्मीदवार ने प्रेसिडेंट पद जीता था, जबकि NSUI और ABVP का भी कैंपस में मजबूत दबदबा रहा है. इस बार ASAP के उम्मीदवार आदिल बरार प्रेसिडेंट पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.

आज शाम ही घोषित होगा रिजल्ट: चुनावी नतीजे दोपहर 12:30 बजे से गिनती शुरू होने के बाद शाम तक साफ हो जाएंगे. स्टूडेंट्स में इस बार के चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, और सभी की निगाहें इस चार कोने की टक्कर पर टिकी हुई हैं.

वोटिंग का समय

वोटिंग शुरू होगी: सुबह 9:30 बजे

वोटिंग खत्म होगी: दोपहर 12:30 बजे

वोटों की गिनती: 12:30 बजे से शुरू होगी

गठबंधन और आरोपों पर टिका पीयू छात्रसंघ चुनाव! कैंपस में आयोजित सभाओं और प्रचार कार्यक्रमों में प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंद्वी संगठनों पर निशाना साधते नजर आए. कई जगहों पर छात्रों की संख्या कम और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ज्यादा दिखाई दी. इंटरनेट मीडिया भी चुनावी आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख मंच बना रहा. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार चुनावी माहौल अपेक्षाकृत फीका रहा. इसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ने की संभावना जताई गई.

अंतिम समय में बदले चुनावी समीकरण? मतदान से ठीक एक दिन पहले एबीवीपी और शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन एसओआई के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ. एसओआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रणव का नामांकन पात्रता से जुड़े विवाद के बाद रद्द कर दिया गया था. इसके विरोध में एसओआई की ओर से डीएसडब्ल्यू कार्यालय और गेट नंबर-दो पर प्रदर्शन भी किया गया था. अब गठबंधन के बाद एसओआई अपने समर्थकों को एबीवीपी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेगा। इस गठजोड़ ने अन्य संगठनों के सामने भी नए वोट समीकरण की चुनौती खड़ी कर दी है.

अंकित बिढान के नामांकन पर भी विवाद: वहीं एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंकित बिढान को लेकर भी चुनाव से पहले विवाद जारी रहा. आम आदमी पार्टी के पीयू चुनाव प्रभारी और विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने उनके नामांकन में छह खामियां होने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि अंकित को नकल के मामले में दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था और सेक्टर-11 में मारपीट का मामला भी दर्ज है. इसके अलावा उनकी साबरमती यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता पर भी सवाल उठाए गए.

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