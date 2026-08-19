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PU छात्रसंघ चुनाव: हुड्डा के दौरे से गरमाई सियासत, NSUI ने किया जीत का दावा, बोले- "इस बार होगा बड़ा बदलाव"

सितंबर के PU छात्रसंघ चुनाव से पहले कैंपस में सियासत तेज हो गई है. वहीं, NSUI ने जीत का दावा किया है.

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PU छात्रसंघ चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 12:23 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 2:11 PM IST

7 Min Read
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चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में सितंबर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. संभावित तौर पर 3 सितंबर को PU Campus Students Council चुनाव कराए जाने की चर्चा है. हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से अभी तारीख की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. चुनाव की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूटी प्रशासन से संपर्क किया है. इसी बीच छात्र संगठनों ने कैंपस में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और छात्रों के बीच मुद्दों तथा अपनी चुनावी रणनीति को लेकर पहुंच बनानी शुरू कर दी है.

कैंपस में चुनावी माहौल बनने लगा: वहीं, चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही विभागों, हॉस्टलों और कैंपस के अलग-अलग हिस्सों में छात्र नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं. संगठन छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और अपने काम तथा भविष्य की योजनाओं को सामने रख रहे हैं. इस बार चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में ABVP ने पहली बार PUCSC अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी. ऐसे में अन्य छात्र संगठन इस बार सत्ता परिवर्तन की रणनीति बनाने में जुटे हैं.

गठजोड़ ने बढ़ाई चुनावी दिलचस्पी: चुनाव से पहले छात्र संगठनों के संभावित गठजोड़ पर भी नजर है. कैंपस में NSUI और Student Front के बीच चुनावी समझ की चर्चा चल रही है. वहीं पिछली बार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ चुके सुमित शर्मा और उनकी टीम के NSUI में शामिल होने को संगठन अपने लिए बड़ी मजबूती मान रहा है. इससे चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है.

NSUI ने हॉस्टल और फीस को बनाया मुद्दा: NSUI नेताओं ने हॉस्टलों की स्थिति, फीस बढ़ोतरी, सुरक्षा और कैंपस की सुविधाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया है. संगठन का आरोप है कि हर साल फीस बढ़ने के बावजूद छात्रों को उसके अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव और कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. NSUI का कहना है कि इस बार अभियान केवल पोस्टर और नारेबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा.

सितंबर के PU छात्रसंघ चुनाव से पहले कैंपस में सियासत तेज (ETV Bharat)

छात्रों में चुनाव को लेकर नाराजगी: वहीं, कैंपस के छात्रों के बीच भी चुनाव को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. छात्रा संजना ने कहा कि, "पिछले कुछ समय से छात्र चुनाव एक दिखावे का चुनाव बनकर रह गया है. उम्मीदवार छात्रों से बातें तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं होता, जिससे छात्रों को सीधा लाभ मिले. जो छात्र संगठन और उम्मीदवार छात्रों से वादा करता है, उसे समय रहते निभाना चाहिए." वहीं, छात्र अयान ने कहा कि, "पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए छात्र चुनाव अहम है, क्योंकि इसके चलते छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक स्तर मिल जाता है. विश्वविद्यालय की ओर से बनाए जा रहे नए नियम चिंताजनक है. यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए जा रहे नए नियम छात्रों को काफी परेशान करते हैं, जिन पर काम होना जरूरी है."

ABVP पर साधा निशाना: इसके साथ ही छात्र दिव्यांश शर्मा ने कहा कि, "पिछले लंबे समय से चुनाव का मुद्दा सिर्फ कागजी मुद्दा बनकर रह गया है. एक समय था जब छात्र संगठन का अध्यक्ष छात्रों की मांग के लिए प्रशासन के साथ लड़ जाता था, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है. अध्यक्ष को छात्रों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वह प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे नियम लागू कर रहा है, जिन्हें छात्र गलत मानते हैं. इस बार आम ABVP का पूरी तरह बहिष्कार होगा, क्योंकि छात्रों की ओर से इस संगठन पर विश्वास किया गया था, लेकिन वह अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है."

बदलाव की जताई उम्मीद: वहीं, छात्रा आमिना कोर्र ने कहा कि, "जिस तरह ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने दिल्ली में अपना परचम लहराया है, उसी तरह इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा. इस बार छात्र संगठन सही मुद्दों को लेकर चुनाव में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं और छात्रों के बीच भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है."

हुड्डा के दौरे से गरमाई सियासत (ETV Bharat)

सियासी हलचल के बीच PU पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा: इसी चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे. उन्होंने छात्रों और NSUI से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया और आगामी चुनाव में संगठन के प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया. हुड्डा ने कहा कि, "कैंपस का माहौल साफ बता रहा है कि छात्रों ने आगामी छात्रसंघ चुनाव में NSUI पैनल के सभी उम्मीदवारों को जिताने का मन बना लिया है. पंजाब यूनिवर्सिटी से ABVP को साफ किया जाएगा. PU छात्रसंघ चुनाव केवल विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहां पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों से विद्यार्थी पढ़ते हैं. इसलिए चुनाव का राजनीतिक प्रभाव कैंपस से बाहर तक जाने की संभावना है."

कांग्रेस के लिए भी चुनाव को बताया अहम: हुड्डा ने पंजाब की आगामी राजनीतिक परिस्थितियों से PU छात्रसंघ चुनाव को जोड़ते हुए कहा कि, "पंजाब में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और पीयू में NSUI की जीत कांग्रेस की जीत की दिशा में बढ़ते कदम का बिगुल साबित होगी." उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और देशभर में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र करते हुए कहा कि, "छात्र चुनाव के माध्यम से इसका जवाब देंगे."

सुमित शर्मा की टीम को बताया बड़ी ताकत: सुमित शर्मा और उनकी टीम के NSUI में शामिल होने पर हुड्डा ने कहा कि, "सुमित शर्मा के संघर्ष को सभी ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है. उनकी पूरी टीम के कांग्रेस और NSUI में शामिल होने से छात्र संगठन को निश्चित रूप से ताकत मिलेगी. " वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की स्थिति को लेकर हुड्डा ने कहा कि, "हर साल फीस में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, लेकिन छात्रों को उसके अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. सड़कों पर गंदगी और जलभराव है तथा छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा."

सुरक्षा और पोस्टर भी बने चुनौती: चुनावी गतिविधियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी है. कैंपस में वाहनों की जांच, गेटों पर निगरानी और हॉस्टलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है. बाहरी लोगों की आवाजाही और चुनाव के दौरान विवाद रोकने पर भी प्रशासन का फोकस है. वहीं, क्टर-10, 11 और आसपास के क्षेत्रों में पोस्टर और स्टिकर लगाए जाने को लेकर सवाल उठे हैं. नियमों के बावजूद सार्वजनिक साइनबोर्ड पर प्रचार सामग्री लगाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं.

किसके पक्ष में जाएगा छात्रों का रुझान?: फिलहाल चुनाव की औपचारिक तारीख और सभी संगठनों के पैनल सामने आना बाकी है. लेकिन NSUI की बढ़ती सक्रियता, सुमित शर्मा की टीम का साथ, संभावित गठजोड़ और ABVP के खिलाफ बनता माहौल चुनाव को रोचक बना रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हॉस्टल, फीस, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र अधिकारों जैसे मुद्दों पर कौन सा संगठन छात्रों का भरोसा जीत पाता है. सितंबर में होने वाला PUCSC चुनाव न सिर्फ कैंपस की छात्र राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि इसके परिणाम का असर व्यापक राजनीतिक चर्चाओं पर भी पड़ सकता है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 2:11 PM IST

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