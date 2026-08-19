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PU छात्रसंघ चुनाव: हुड्डा के दौरे से गरमाई सियासत, NSUI ने किया जीत का दावा, बोले- "इस बार होगा बड़ा बदलाव"

PU छात्रसंघ चुनाव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में सितंबर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. संभावित तौर पर 3 सितंबर को PU Campus Students Council चुनाव कराए जाने की चर्चा है. हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से अभी तारीख की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. चुनाव की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूटी प्रशासन से संपर्क किया है. इसी बीच छात्र संगठनों ने कैंपस में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और छात्रों के बीच मुद्दों तथा अपनी चुनावी रणनीति को लेकर पहुंच बनानी शुरू कर दी है. कैंपस में चुनावी माहौल बनने लगा: वहीं, चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही विभागों, हॉस्टलों और कैंपस के अलग-अलग हिस्सों में छात्र नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं. संगठन छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और अपने काम तथा भविष्य की योजनाओं को सामने रख रहे हैं. इस बार चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में ABVP ने पहली बार PUCSC अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी. ऐसे में अन्य छात्र संगठन इस बार सत्ता परिवर्तन की रणनीति बनाने में जुटे हैं. गठजोड़ ने बढ़ाई चुनावी दिलचस्पी: चुनाव से पहले छात्र संगठनों के संभावित गठजोड़ पर भी नजर है. कैंपस में NSUI और Student Front के बीच चुनावी समझ की चर्चा चल रही है. वहीं पिछली बार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ चुके सुमित शर्मा और उनकी टीम के NSUI में शामिल होने को संगठन अपने लिए बड़ी मजबूती मान रहा है. इससे चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है. NSUI ने हॉस्टल और फीस को बनाया मुद्दा: NSUI नेताओं ने हॉस्टलों की स्थिति, फीस बढ़ोतरी, सुरक्षा और कैंपस की सुविधाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया है. संगठन का आरोप है कि हर साल फीस बढ़ने के बावजूद छात्रों को उसके अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव और कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. NSUI का कहना है कि इस बार अभियान केवल पोस्टर और नारेबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा. सितंबर के PU छात्रसंघ चुनाव से पहले कैंपस में सियासत तेज (ETV Bharat) छात्रों में चुनाव को लेकर नाराजगी: वहीं, कैंपस के छात्रों के बीच भी चुनाव को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. छात्रा संजना ने कहा कि, "पिछले कुछ समय से छात्र चुनाव एक दिखावे का चुनाव बनकर रह गया है. उम्मीदवार छात्रों से बातें तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं होता, जिससे छात्रों को सीधा लाभ मिले. जो छात्र संगठन और उम्मीदवार छात्रों से वादा करता है, उसे समय रहते निभाना चाहिए." वहीं, छात्र अयान ने कहा कि, "पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए छात्र चुनाव अहम है, क्योंकि इसके चलते छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक स्तर मिल जाता है. विश्वविद्यालय की ओर से बनाए जा रहे नए नियम चिंताजनक है. यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए जा रहे नए नियम छात्रों को काफी परेशान करते हैं, जिन पर काम होना जरूरी है." ABVP पर साधा निशाना: इसके साथ ही छात्र दिव्यांश शर्मा ने कहा कि, "पिछले लंबे समय से चुनाव का मुद्दा सिर्फ कागजी मुद्दा बनकर रह गया है. एक समय था जब छात्र संगठन का अध्यक्ष छात्रों की मांग के लिए प्रशासन के साथ लड़ जाता था, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है. अध्यक्ष को छात्रों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वह प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे नियम लागू कर रहा है, जिन्हें छात्र गलत मानते हैं. इस बार आम ABVP का पूरी तरह बहिष्कार होगा, क्योंकि छात्रों की ओर से इस संगठन पर विश्वास किया गया था, लेकिन वह अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है."