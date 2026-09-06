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पीयू की वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, हल्दी के Curcumin गुण को मिला अमेरिका का पेटेंट

Curcumin Patent: पीयू के वैज्ञानिकों को हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को शरीर तक बेहतर पहुंचाने की अमेरिकी पेटेंट मिला है.

Curcumin US Patent
पीयू के वैज्ञानिकों के तकनीक को अमेरिकी पेटेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2026 at 3:23 PM IST

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चंडीगढ़: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को शरीर में ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाने की दिशा में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को बड़ी सफलता मिली है. पीयू की प्रो. इंदु पाल कौर और उनकी टीम की विकसित तकनीक को अमेरिकी पेटेंट मिल गया है. अमेरिकी पेटेंट नंबर 12,599,572 का शीर्षक Solid Lipid Nanoparticles of Curcumin है. पेटेंट में करक्यूमिन के सॉलिड लिपिड नैनोपार्टिकल्स तैयार करने की तकनीक और उनकी संरचना को शामिल किया गया है. यह पेटेंट पंजाब यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है.

करक्यूमिन की जैव उपलब्धता सीमित रहती: दरअसल, करक्यूमिन पर लंबे समय से इसके अलग-अलग जैविक गुणों को लेकर शोध हो रहा है, लेकिन इसे खाने के जरिए शरीर तक प्रभावी मात्रा में पहुंचाना आसान नहीं है. पानी में कम घुलने, अस्थिर रहने और शरीर में कम अवशोषित होने के कारण सामान्य करक्यूमिन की जैव उपलब्धता सीमित रहती है. पीयू की तकनीक इसी समस्या को दूर करने पर केंद्रित है. इसमें करक्यूमिन को बेहद छोटे सॉलिड-लिपिड कणों के भीतर रखा जाता है. इससे इसे पानी में फैलाना आसान होता है और प्रकाश तथा पीएच में बदलाव के कारण होने वाले क्षरण से भी बचाने में मदद मिलती है.

Curcumin US Patent
करक्यूमिन यूएसए पेटेंट सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

20 एमएल के शॉट में 900 गुना से ज्यादा जैव उपलब्धता: इस शोध की खास बात एनआरडीसी की मदद से चलाए गए प्रोजेक्ट में सामने आई. प्रो. कौर ने रिसर्च स्टूडेंट्स सिमरनदीप कौर और ज्योति कृष्णा नायक के साथ मिलकर 20 एमएल का ओरल करक्यूमिन नैनोपार्टिकल शॉट तैयार किया.

Curcumin US Patent
करक्यूमिन को यूएसए में पेटेंट (ETV Bharat)

सापेक्ष जैव उपलब्धता 900 गुना से ज्यादा: प्रायोगिक फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन में सामान्य फ्री करक्यूमिन पाउडर की तुलना में इसकी सापेक्ष जैव उपलब्धता 900 गुना से ज्यादा दर्ज की गई. यानी प्रयोग की परिस्थितियों में फॉर्मुलेट किया गया करक्यूमिन सामान्य पाउडर की तुलना में शरीर के लिए कहीं ज्यादा उपलब्ध रहा.

Curcumin US Patent
पीयू की तकनीक को अमेरिकी पेटेंट (ETV Bharat)

टीम की एक अन्य पेटेंट: फाइल तकनीक में प्रति ग्राम नैनोपार्टिकल्स में करक्यूमिन की लोडिंग क्षमता अमेरिकी-पेटेंटेड प्लेटफॉर्म के मुकाबले करीब 1.5 से 2 गुना अधिक बताई गई है. इसी से पानी में फैलाए जा सकने वाले सैशे ग्रैन्यूल्स विकसित किए गए. इनके प्रायोगिक परीक्षण में दोबारा पानी में फैलाने के बाद 890 गुना तक सापेक्ष जैव उपलब्धता दर्ज की गई.

शॉट से लेकर सैशे तक तैयारी: तकनीक को केवल लैब स्तर के फॉर्मुलेशन तक सीमित नहीं रखा गया है. टीम ने इसे इस्तेमाल में आसान उत्पादों के रूप में विकसित करने पर भी काम किया है. प्रस्तावित 'करक्यूएखाध’ नाम करक्यूमिन और ‘औषधि’ की अवधारणा से लिया गया है.

बनी रहती हैं नैनोपार्टिकल की विशेषताएं: इसके तहत ओरल शॉट और पानी में फैलने वाले सैशे तैयार किए गए हैं. स्वाद को बेहतर बनाने के लिए फॉर्मुलेशन को फ्लेवर-ऑप्टिमाइज भी किया गया है. इन उत्पादों को पानी, दूध, जूस या दूसरे पेय में मिलाया जा सकता है और ऐसा करने पर भी नैनोपार्टिकल की विशेषताएं बनी रहती हैं. पेटेंटेड प्लेटफॉर्म में 9 दिनों तक नियंत्रित रिलीज की क्षमता बताई गई है. फॉर्मुलेशन को स्प्रे-ड्राइंग या फ्रीज-ड्राइंग के जरिए पाउडर में बदला जा सकता है. इसके निर्माण में हाई-प्रेशर होमोजेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आगे बड़े स्तर पर उत्पादन की संभावना बनती है.

करीब दो दशक के काम का नतीजा: प्रो. इंदु पाल कौर के मुताबिक, यह पेटेंट करीब दो दशक से चल रहे काम का परिणाम है. इसमें फॉर्मुलेशन तैयार करने से लेकर जैविक परीक्षण, स्केल-अप और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण तक अलग-अलग चरण शामिल रहे हैं. उनका कहना है कि "कोशिश हल्दी से जुड़ी पारंपरिक पहचान को आधुनिक फार्मास्युटिकल तकनीक से जोड़ने की है, ताकि आगे इसे बड़े स्तर पर विकसित किया जा सके."

कई समस्याओं में कारगरः टीम ने सीएसएलएन तकनीक से जुड़े प्रायोगिक पशु अध्ययनों में भी अलग-अलग संभावित उपयोगों पर काम किया है. इनमें दर्द, सूजन, गठिया, संक्रमण, घाव भरना, मौखिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमता, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी स्थितियां, अवसाद, चिंता, मेनोपॉज से जुड़ी तकलीफें और त्वचा संबंधी अनुप्रयोगों के मॉडल शामिल हैं. शोधकर्ताओं ने बताया कि ये क्षेत्र आगे के अध्ययन के लिए संभावित दिशाएं हैं.

अब लाइसेंसिंग और बाजार की तैयारी: अगला फोकस तकनीक के व्यावसायिक इस्तेमाल पर है. इसके लिए लाइसेंसिंग और बड़े स्तर पर उत्पादन की दिशा में काम किया जाएगा. आईपीके लैब्स संभावित साझेदारों और निवेशकों से संपर्क करने की तैयारी कर रही है. वहीं उत्पाद विकास और बाजार की तैयारी के लिए कासानोवा आरएंडडी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आगे बढ़ने की योजना है. यह प्रो. कौर का फैकल्टी-नेतृत्व वाला स्टार्टअप है, जो पंजाब विश्वविद्यालय की उद्यमिता नीति के तहत काम करता है.

प्रो. कौर के नाम अबतक 25 पेटेंटः इस आविष्कार को भारत और अमेरिका में पेटेंट मिल चुका है, जबकि यूरोप और कनाडा में संबंधित पेटेंट आवेदनों की जांच अभी जारी है. इस तकनीक के आविष्कारकों में प्रो. इंदु पाल कौर, वंदिता कक्कड़, सिमरजोत कौर संधू और तनवी गुप्ता शामिल हैं. नए अमेरिकी पेटेंट के साथ प्रो. कौर के नाम अब 25 पेटेंट हो गए हैं, जिनमें तीन अमेरिकी पेटेंट शामिल हैं. इसके अलावा 22 अन्य पेटेंट आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य आविष्कार अभी विकास की प्रक्रिया में हैं.

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