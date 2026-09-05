पीयू में रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, उपराष्ट्रपति ने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और टेक इनोवेशन फोरम का किया उद्घाटन
पंजाब विश्वविद्यालय में नई हाईटेक रिसर्च सुविधाएं शुरू हो रही है. उपराष्ट्रपति ने AI और क्वांटम केंद्र बनाकर पीयू को विश्वस्तरीय बनाने का सुझाव दिया.
Published : September 5, 2026 at 11:38 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत हुई है. विश्वविद्यालय के चांसलर और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी टेक इनोवेशन फोरम (पीयू-टीआईएफ) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष केंद्र विकसित करने का सुझाव देते हुए पीयू को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया.
हाईटेक सुविधाओं से बदलेगी रिसर्च की तस्वीर: उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति ने पीयू-टीआईएफ का दौरा किया और वहां उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक शोध सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने स्केल-अप फैसिलिटी में स्थापित बायोरिएक्टर और प्रोटीन प्यूरीफिकेशन प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया. इन सुविधाओं के जरिए शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को रिसर्च से लेकर तकनीक के विकास और उसके व्यावहारिक उपयोग तक मदद उपलब्ध कराई जाएगी.
पांच आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सौगात: एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में पांच नए वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए गए हैं. इनमें एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, डीएनए सीक्वेंसर, फ्लो साइटोमीटर और एफटीआईआर स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं. इन अत्याधुनिक उपकरणों से नैनो टेक्नोलॉजी, मैटेरियल्स साइंस, पर्यावरण विज्ञान और जीनोमिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध करने वाले छात्रों और वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी.
सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं, समाज के काम आए शोध: विश्वविद्यालय सभागार में छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पीयू की गौरवशाली विरासत को लेकर कहा कि, "पंजाब विश्वविद्यालय ने देश को वैज्ञानिकों, न्यायविदों, खिलाड़ियों और लोक सेवकों समेत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं दी हैं. रिसर्च का मकसद सिर्फ पेपर प्रकाशित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे समाधान और तकनीक विकसित होनी चाहिए, जिनका फायदा आम लोगों और पूरे समाज को मिल सके."
असफलताओं से नहीं घबराएं युवा शोधकर्ता: उपराष्ट्रपति ने युवा शोधार्थियों को लगातार मेहनत और नवाचार के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि रिसर्च के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी हैं. उन्होंने शोधकर्ताओं से कहा कि, "असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. नई खोज और नवाचार तभी संभव हैं, जब युवा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें."
पीयू को AI और क्वांटम का मजबूत केंद्र बनाने का सुझाव: तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर विशेष केंद्र विकसित करने की जरूरत बताई. उनका मानना है कि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वही संस्थान आगे रहेंगे, जो आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक रिसर्च को प्राथमिकता देंगे. उन्होंने पीयू समुदाय से नई तकनीकों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका और मजबूत करने के लिए सुझाव भी मांगे.
कैंपस सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता: उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को लेकर भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि एक पीएचडी छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरे कैंपस का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके लिए एक आंतरिक समिति बनाई गई है, जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि, "छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती."
युवाओं से नशे के खिलाफ आगे आने की अपील: कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों से नशे से दूर रहने और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की. उन्होंने युवाओं से कहा कि, "आपलोग खुद नशे को ना कहें और अपने दोस्तों तथा परिवार के सदस्यों को भी इसके नुकसान के प्रति जागरूक करें.नशामुक्त भारत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. युवा अगर संकल्प लें तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है."
143 साल की विरासत, अब विश्वस्तरीय बनने का लक्ष्य: पंजाब विश्वविद्यालय की 143 साल पुरानी विरासत का उल्लेख करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि अब समय है कि पीयू को दुनिया के आधुनिक और बेहतरीन विश्वविद्यालयों की कतार में खड़ा किया जाए. उन्होंने कहा कि, "मैं पंजाब विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल होते देखना चाहता हूं. इसके लिए पूरे पीयू समुदाय को मिलकर नई सोच और नए विजन के साथ काम करना होगा."
रैंकिंग और क्षमता को नई दिशा देने की जरूरत: उपराष्ट्रपति ने एनआईआरएफ में पंजाब विश्वविद्यालय की 35वीं रैंक, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 901-950 बैंड और नैक की ए++ ग्रेडिंग का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "विश्वविद्यालय के पास पहले से मजबूत शैक्षणिक और शोध क्षमता मौजूद है, जिसे नई रिसर्च, इनोवेशन और तकनीकी विकास के जरिए और आगे बढ़ाने की जरूरत है."
यूटी प्रशासक ने बताई विश्वस्तरीय बनने की क्षमता: यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि, "संस्थान के पास विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनने की पूरी क्षमता है. पीयू की मजबूत अकादमिक परंपरा और प्रतिभाशाली छात्र-शिक्षक इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है."
रिसर्च को स्टार्टअप से जोड़ने पर जोर: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशीम कुमार घोष ने शोध और नवाचार को स्टार्टअप तथा व्यावसायिक तकनीक से जोड़ने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि, "विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध का वास्तविक फायदा तभी बढ़ेगा, जब उसे उद्योग और समाज की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाए. इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा होंगे."
अत्याधुनिक तकनीक ही तय करेगी भविष्य: चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि, "आने वाले समय में दुनिया में वही देश आगे बढ़ेंगे, जिनके पास अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत वैज्ञानिक क्षमता होगी. भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तकनीक और नवाचार पर आधारित होगी. इसलिए विश्वविद्यालयों को रिसर्च के साथ नई तकनीकों के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी."
लैब से जमीन तक पहुंचेगा शोध: पंजाब विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रो. मीनाक्षी गोयल ने नई सुविधाओं को विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि, "इन आधुनिक सुविधाओं से लैब में होने वाले शोध को जमीन पर उतारने और उसका लाभ समाज तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. पीयू-टीआईएफ शोधकर्ताओं और नवोन्मेषकों के लिए नए अवसरों का मंच बनेगा."
छात्रों और शोधार्थियों में दिखा उत्साह: समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और शोधार्थी मौजूद रहे. नई एडवांस्ड रिसर्च सुविधाओं और टेक इनोवेशन फोरम के शुरू होने से विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक शोध, स्टार्टअप, इनोवेशन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है. पीयू प्रशासन का मानना है कि यह पहल विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी.
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