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पीयू में रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, उपराष्ट्रपति ने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और टेक इनोवेशन फोरम का किया उद्घाटन

पीयू में रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत हुई है. विश्वविद्यालय के चांसलर और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी टेक इनोवेशन फोरम (पीयू-टीआईएफ) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष केंद्र विकसित करने का सुझाव देते हुए पीयू को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया. हाईटेक सुविधाओं से बदलेगी रिसर्च की तस्वीर: उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति ने पीयू-टीआईएफ का दौरा किया और वहां उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक शोध सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने स्केल-अप फैसिलिटी में स्थापित बायोरिएक्टर और प्रोटीन प्यूरीफिकेशन प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया. इन सुविधाओं के जरिए शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को रिसर्च से लेकर तकनीक के विकास और उसके व्यावहारिक उपयोग तक मदद उपलब्ध कराई जाएगी. पांच आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सौगात: एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में पांच नए वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए गए हैं. इनमें एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, डीएनए सीक्वेंसर, फ्लो साइटोमीटर और एफटीआईआर स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं. इन अत्याधुनिक उपकरणों से नैनो टेक्नोलॉजी, मैटेरियल्स साइंस, पर्यावरण विज्ञान और जीनोमिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध करने वाले छात्रों और वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी. उपराष्ट्रपति ने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और टेक इनोवेशन फोरम का किया उद्घाटन (ETV Bharat) सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं, समाज के काम आए शोध: विश्वविद्यालय सभागार में छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पीयू की गौरवशाली विरासत को लेकर कहा कि, "पंजाब विश्वविद्यालय ने देश को वैज्ञानिकों, न्यायविदों, खिलाड़ियों और लोक सेवकों समेत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं दी हैं. रिसर्च का मकसद सिर्फ पेपर प्रकाशित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे समाधान और तकनीक विकसित होनी चाहिए, जिनका फायदा आम लोगों और पूरे समाज को मिल सके." असफलताओं से नहीं घबराएं युवा शोधकर्ता: उपराष्ट्रपति ने युवा शोधार्थियों को लगातार मेहनत और नवाचार के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि रिसर्च के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी हैं. उन्होंने शोधकर्ताओं से कहा कि, "असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. नई खोज और नवाचार तभी संभव हैं, जब युवा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें." पीयू को AI और क्वांटम का मजबूत केंद्र बनाने का सुझाव: तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर विशेष केंद्र विकसित करने की जरूरत बताई. उनका मानना है कि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वही संस्थान आगे रहेंगे, जो आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक रिसर्च को प्राथमिकता देंगे. उन्होंने पीयू समुदाय से नई तकनीकों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका और मजबूत करने के लिए सुझाव भी मांगे. कैंपस सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता: उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को लेकर भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि एक पीएचडी छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरे कैंपस का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके लिए एक आंतरिक समिति बनाई गई है, जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि, "छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती."