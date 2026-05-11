PU के प्रोफेसर ने रचा इतिहास, केवल कृष्ण को फॉरेंसिक साइंस में मिला दुनिया में 11वां रैंक
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की ग्लोबल रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. केवल कृष्ण ने 11वां स्थान हासिल किया है.
Published : May 11, 2026 at 8:57 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. केवल कृष्ण ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फॉरेंसिक साइंस रिसर्च की ग्लोबल रैंकिंग में उन्हें दुनिया में 11वां स्थान मिला है. खास बात यह है कि वह इस सूची में भारत के सबसे आगे रहने वाले फॉरेंसिक वैज्ञानिक बने हैं.
ग्लोबली काफी प्रतिष्ठित है यह रैंकिंगः यह रैंकिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की ओर से जारी की गई है, जिसमें दुनियाभर के हजारों वैज्ञानिकों के रिसर्च काम का आकलन किया गया. डॉ. केवल कृष्ण पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरपर्सन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पूर्व डीन रह चुके हैं. फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उनका काम लंबे समय से चर्चा में रहा है. इस मौके पर डॉ. केवल कृष्ण ने ईटीवी के खास बातचीत में अपने सफर को साझा किया है.
कई फील्ड में है फॉरेंसिक साइंस का उपयोग: उन्होंने बताया कि रिसर्च फिंगर प्रिंट, चेहरे की पहचान, फुट प्रिंट, ईयर प्रिंट, सिग्नेचर जांच और फॉरेंसिक साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे विषयों पर रहा है. उन्होंने बताया कि उनका काम उन तकनीकों पर रहा है, जिनका इस्तेमाल पुलिस और जांच एजेंसियां अपराध सुलझाने में करती हैं. इसके साथ उन मुद्दों पर भी रहा जहां आम लोगों को भी गंभीर तरीके समझ आ सके.
422 रिसर्च पेपर हो चुका है प्रकाशित: डॉ. केवल कृष्ण ने बताया कि अब तक 422 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं और उनके काम को दुनिया भर में डेढ़ लाख से ज्यादा बार साइट (देखा और पढ़ा गया) किया गया है. उनके रिसर्च पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स Nature और The Lancet जैसी बड़ी पत्रिकाओं में भी छप चुके हैं.
वैज्ञानिक बन नासा में जाना चाहते थे डॉ. कृष्ण: अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने अपने अब तक सफर के बारे में बताया की बचपन से उन्हे साइंस में रूचि रही थी, एक समय था जब वे नासा में जाना चाहते थे. लेकिन उनकी पढ़ई के समय आंतकवाद दौर होने चलते उनके माता पिता ने उन्हें किसी दूसरे शहर में जाने नही दिया. जिसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी पूरी पढ़ई की और प्रोफेसर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं. यहां रिसर्च के लिए अच्छा माहौल और सुविधाएं मिलती हैं. उन्होंने युवा शोधकर्ताओं से भी कहा कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना संभव है. उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी की उपलब्धि है और उन शिक्षक और छात्रों की जो मेरी हर रिसर्च में हिस्सा बने हैं.