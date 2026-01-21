पीयू में टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, पेसर और साइबर सिक्योरिटी लैब से छात्रों को मिलेगा इंडस्ट्री जैसा अनुभव
Published : January 21, 2026 at 11:16 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाया गया. यूनिवर्सिटी परिसर में पेसर लैब और साइबर सिक्योरिटी स्किल लैब का विधिवत उद्घाटन किया गया. इन आधुनिक लैब्स का उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करना है, ताकि वे इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.
रुसा 2.0 के तहत स्थापना: पीयू प्रशासन के अनुसार ये दोनों लैब सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में रुसा 2.0 योजना के तहत स्थापित की गई हैं. इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर विशेष फोकस किया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी हो सके.
उद्घाटन समारोह में ये रहे मौजूद: उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. रेनू विग ने की. इस अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस की एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए.
"शिक्षा केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रह सकती": कुलपति प्रो. रेनू विग ने कहा कि, "आज के समय में शिक्षा केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रह सकती. पीसीबी डिजाइन और फैब्रिकेशन जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल नॉलेज बेहद जरूरी है. पेसर लैब के जरिए छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और इनोवेटिव आइडिया पर स्वयं काम कर सकेंगे, जिससे उन्हें स्टार्टअप, रिसर्च और टेक्नोलॉजी आधारित करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा."
साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत: साइबर सिक्योरिटी स्किल लैब को समय की मांग बताते हुए कुलपति ने कहा कि, "डिजिटल सिस्टम के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इस लैब के जरिए छात्रों को साइबर सुरक्षा से जुड़े व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएंगे."
साइबर अपराध पर गंभीर चिंता: एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा कि, "साइबर अपराध अब केवल तकनीकी समस्या नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक नुकसान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है. छात्रों को साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेने और खुद को जागरूक रखने की जरूरत है."
इंडस्ट्री से सीधा जुड़ाव: कार्यक्रम में मौजूद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की अत्याधुनिक लैब्स छात्रों को इंडस्ट्री के वास्तविक माहौल से जोड़ती हैं. इससे पढ़ाई और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी और छात्र आत्मविश्वास के साथ नौकरी के लिए तैयार होंगे.
देशभर के छात्रों के लिए सुविधा: पीयू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पेसर और साइबर सिक्योरिटी स्किल लैब की सुविधाएं केवल पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों तक सीमित नहीं होंगी.देशभर के छात्र यहां प्रशिक्षण लेकर अपने तकनीकी कौशल को निखार सकेंगे, जिससे पीयू तकनीकी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा.
