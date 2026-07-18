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PU कैंपस में हेल्प डेस्क विवाद, प्रशासन पर पक्षपात के आरोप, ABVP बोली- "सेवा हमारा उद्देश्य"

PU कैंपस में हेल्प डेस्क विवाद ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसलिंग के तीसरे दिन हेल्प डेस्क को लेकर छात्र राजनीति गरमा गई. लॉ ऑडिटोरियम परिसर में लगाए गए हेल्प डेस्क पर दो छात्र संगठनों के बीच विवाद खड़ा हो गया. स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन "साथ" ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद करना था. "साथ" ने लगाया पक्षपात का आरोप: स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन "साथ" का आरोप है कि एडमिशन काउंसलिंग के दौरान केवल ABVP को हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य छात्र संगठनों को यह सुविधा नहीं दी गई. संगठन ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया. साथ ने दावा किया कि विरोध के बाद हेल्प डेस्क को हटाया गया. विश्वविद्यालय परिसर में किसी एक विचारधारा से जुड़े संगठन को प्राथमिकता देना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है. PU एडमिशन काउंसलिंग में हेल्प डेस्क को लेकर ABVP और "साथ" आमने-सामने (ETV Bharat)