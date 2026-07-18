PU कैंपस में हेल्प डेस्क विवाद, प्रशासन पर पक्षपात के आरोप, ABVP बोली- "सेवा हमारा उद्देश्य"
PU एडमिशन काउंसलिंग में हेल्प डेस्क को लेकर ABVP और "साथ" आमने-सामने हैं. दोनों ने एक-दूसरे और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं.
Published : July 18, 2026 at 10:29 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसलिंग के तीसरे दिन हेल्प डेस्क को लेकर छात्र राजनीति गरमा गई. लॉ ऑडिटोरियम परिसर में लगाए गए हेल्प डेस्क पर दो छात्र संगठनों के बीच विवाद खड़ा हो गया. स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन "साथ" ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद करना था.
"साथ" ने लगाया पक्षपात का आरोप: स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन "साथ" का आरोप है कि एडमिशन काउंसलिंग के दौरान केवल ABVP को हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य छात्र संगठनों को यह सुविधा नहीं दी गई. संगठन ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया. साथ ने दावा किया कि विरोध के बाद हेल्प डेस्क को हटाया गया. विश्वविद्यालय परिसर में किसी एक विचारधारा से जुड़े संगठन को प्राथमिकता देना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है.
ABVP ने कहा- "सेवा के लिए लगाया था हेल्प डेस्क": वहीं, ABVP ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि, "हेल्प डेस्क का उद्देश्य केवल प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना था. हम लगातार तीसरे दिन काउंसलिंग, दस्तावेजों की जांच और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े सवालों में विद्यार्थियों की सहायता कर रहे थे. यह पूरी तरह सेवा का प्रयास था, राजनीति का नहीं."
कामकाज में बाधा डालने का आरोप: ABVP ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्र संगठनों ने विद्यार्थियों की मदद करने के बजाय हेल्प डेस्क के कामकाज में बाधा डालने और माहौल खराब करने की कोशिश की. कुछ लोग छात्र हित से अधिक विवाद पैदा करने में रुचि रखते हैं, लेकिन हमारी सेवाएं आगे भी विद्यार्थियों के हित में जारी रहेंगी.
प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार: हेल्प डेस्क विवाद के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
ये भी पढ़ें:पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फीस समेत अन्य शुल्क बढ़ाया, नए सत्र से छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ