बड़ी संख्या में ग्रामीण सरेंडर करेंगे हथियार! वन्य जीव सप्ताह के दौरान ग्रामीणों को जागरूक कर रही है पीटीआर की टीम
वन्य जीव सप्ताह के दौरान हथियार सरेंडर करने के लिए पीटीआर की टीम ग्रामीणों को जागरूक कर रही है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 6, 2026 at 4:50 PM IST
पलामू:झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीव सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण हथियार का सरेंडर कर रहे हैं. दरअसल, दो से आठ अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है. 2025 में वन्य जीव सप्ताह के दौरान अकेले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 23 हथियार ग्रामीणों ने सरेंडर किए थे. वहीं 2026 में 12 से अधिक हथियार सरेंडर हो चुके हैं.
09 अक्टूबर को गारु में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा. जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण हथियार सरेंडर करेंगे. वन्य जीव सप्ताह के दौरान एक बार फिर से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में ग्रामीणों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान ग्रामीणों से हथियार के सरेंडर करने के लिए अपील की जा रही जा रही है और कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.
ग्रामीणों से कहा गया है कि वे अपने हथियार किसी भी इलाके में सरेंडर कर दें. उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. वन विभाग के कार्रवाई के दौरान हथियार पकड़े जाने पर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पिछले वर्ष पलामू टाइगर रिजर्व ने हथियार के सरेंडर करने के लिए लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा था. इस बार ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ने धर्म गुरुओं की भी सहायता ली है. साथ ही ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों को भी अभियान से जोड़ा गया है. पलामू का इलाका कभी घोर नक्सल प्रभावित था. उस दौर में ग्रामीणों तक आसानी से हथियार पहुंचे थे.
इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत नौ अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. ग्रामीणों से हथियार सरेंडर करने की अपील की गई है. वहीं पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा हथियार सरेंडर करने की जानकारी निकलकर सामने आई है. ग्रामीणों से हथियार सरेंडर करने की अपील की जा रही है.
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