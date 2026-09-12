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पीटीआर में शहीद वन कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, वन्य जीव के रक्षा में 13 वन कर्मी हुए हैं शहीद

पीटीआर में शहीद वन कर्मियों को पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी. वन्य जीव के रक्षा में 13 वन कर्मी शहीद हुए हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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शहीद वन कर्मीयों को श्रद्धांजलि देते हुए (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:25 AM IST

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पलामू: झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में शुक्रवार को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया. इस दौरान शहीद होने वाले वन कर्मियों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. झारखंड में 2025 से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व में यह दूसरा मौका था, जब शहीद वन कर्मियों को याद किया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है.

इस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक सह सीसीएफ एसआर नटेश, डिप्टी डायरेक्टर प्रजेशकान्त जेना और गढ़वा उत्तरी एवं गढ़वा दक्षिणी के डीएफओ मौजूद थे. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में वन्य जीव और जंगल की रक्षा में अब तक 13 वनकर्मी शहीद हुए हैं. कई वन कर्मी नक्सलियों के हमले में शहीद हुए है.

इस मौके पर पलामू टाइगर रिजर्व निदेशक एसआर नटेश ने शहीद वन कर्मियों को याद करते हुए कहा लकड़ी तस्करों, शिकारियों और कठिन परिस्थितियों से लोहा लेते हुए कर्तव्य पथ पर वन कर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर किया है.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 1989 में कांस्टेबल विश्राम राय, 1990 में वनरक्षक गणेश राय, ललन राय, 1998 में चालक अजीज कुरैशी और ट्रैकर सुखदेव परहिया, 1999 में ट्रैक्टर भगवती यादव, 2004 में ट्रैक्टर जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह, 2004 में वनरक्षक दानियाल खलखो, चालक सीताराम यादव और 2023 में देव कुमार प्रजापति शहीद हुए हैं.

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