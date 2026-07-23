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ट्री ट्रैकर ऐप, बस एक क्लिक पर मिलेगी पौधों की जानकारी, पीटीआर ने तैयार किया देश का पहला ऐसा एप्लिकेशन

पलामूः पीटीआर (पलामू टाइगर रिजर्व) ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसके माध्यम से पौधों के ग्रोथ की जानकारी मिल पाएगी. पीटीआर के अनुसार देश का यह पहला ऐसा ऐप है जो पौधों के ग्रोथ की जानकारी देगी. विभिन्न समारोह के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्ति और आम लोगों के द्वारा पौधा लगाया जाता है. जबकि कई मौकों पर पधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. बाद में यह पौधा किस हालत में है लगाने वाले को जानकारी नहीं मिल पाती है. लेकिन अब ट्री ट्रैकर ऐप के माध्यम से पौधों की ग्रोथ और पर्यावरण में उसके योगदान की पूरी जानकारी पौधा लगाने वाले व्यक्ति को मिल पाएगी.

पौधा के डाटा को ट्री ट्रैकर ऐप में फीड किया जाएगा

पलामू टाइगर रिजर्व ने इसी को ध्यान में रखकर ट्री ट्रैकर ऐप को डेवलप किया है. पौधा लगाने के बाद उसके डाटा को ट्री ट्रैकर ऐप में फीड किया जाएगा. पौधे की पूरी जानकारी संबंधित क्षेत्र के फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैकर के पास रहेगी. फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैकर पौधों के ग्रोथ की जानकारी समय-समय पर ऐप पर अपडेट करेंगे. पौधा लगाने वाला व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठ कर पौधों की ग्रोथ के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है. ऐप के माध्यम से संबंधित व्यक्ति पौधों के बारे में सलाह भी देगा.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना (Etv Bharat)