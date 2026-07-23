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ट्री ट्रैकर ऐप, बस एक क्लिक पर मिलेगी पौधों की जानकारी, पीटीआर ने तैयार किया देश का पहला ऐसा एप्लिकेशन

PTR ने ऐसा ऐप बनाया है जिससे पौधा लगाने वाला उसकी ग्रोथ की जानकारी कहीं से भी ले सकता है.

PALAMU TIGER RESERVE
पलामू टाइगर रिजर्व (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:57 PM IST

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पलामूः पीटीआर (पलामू टाइगर रिजर्व) ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसके माध्यम से पौधों के ग्रोथ की जानकारी मिल पाएगी. पीटीआर के अनुसार देश का यह पहला ऐसा ऐप है जो पौधों के ग्रोथ की जानकारी देगी. विभिन्न समारोह के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्ति और आम लोगों के द्वारा पौधा लगाया जाता है. जबकि कई मौकों पर पधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. बाद में यह पौधा किस हालत में है लगाने वाले को जानकारी नहीं मिल पाती है. लेकिन अब ट्री ट्रैकर ऐप के माध्यम से पौधों की ग्रोथ और पर्यावरण में उसके योगदान की पूरी जानकारी पौधा लगाने वाले व्यक्ति को मिल पाएगी.

पौधा के डाटा को ट्री ट्रैकर ऐप में फीड किया जाएगा

पलामू टाइगर रिजर्व ने इसी को ध्यान में रखकर ट्री ट्रैकर ऐप को डेवलप किया है. पौधा लगाने के बाद उसके डाटा को ट्री ट्रैकर ऐप में फीड किया जाएगा. पौधे की पूरी जानकारी संबंधित क्षेत्र के फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैकर के पास रहेगी. फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैकर पौधों के ग्रोथ की जानकारी समय-समय पर ऐप पर अपडेट करेंगे. पौधा लगाने वाला व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठ कर पौधों की ग्रोथ के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है. ऐप के माध्यम से संबंधित व्यक्ति पौधों के बारे में सलाह भी देगा.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना (Etv Bharat)

'पलामू टाइगर रिजर्व में ट्री ट्रैकर ऐप को डेवलप किया है. ऐप के माध्यम से प्लांटेशन हो रहे पौधों पर निगरानी रखी जाएगी और उसके डाटा को फीड किया जाएगा. ऐप के माध्यम से पौधा लगाने वाला व्यक्ति ग्रोथ को देख सकेगा और पर्यावरण में उसके योगदान के बारे में भी उसे जानकारी मिल पाएगी. ऐप पौधों से लगाव को भी बरकरार रखेगी. दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऐप के माध्यम से लोग पौधों के बारे में जानकारी ले पाएंगे. देश के कोई भी टाइगर रिजर्व में ऐसे ऐप को डेवलप नहीं किया गया है. यह ऐप मोबाइल में भी चलेगा और कंप्यूटर में भी चलेगा.'- प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

हाईटेक तरीके से कार्य कर रहा है पलामू टाइगर रिजर्व

पलामू टाइगर रिजर्व ने हाल के दिनों में वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई हाईटेक तरीकों को अपनाया है. एआई माध्यम से ह्यूमन एलीफेंट पर शोध किया जा रहा है. वहीं आगलगी की घटना से बचाव के लिए एमआई कैमरे को भी लगाया गया है. एम स्ट्रिप ऐप के माध्यम से वन्य जीव के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व 1145 से 1149 वर्ग किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है. PTR हाईटेक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है और रडार बेस्ड तकनीक को भी डेवलप किया है.

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