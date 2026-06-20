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इस साल नहीं होगी PTI भर्ती परीक्षा...भर्ती नियमों पर अंतिम स्पष्टीकरण के बाद अगले साल ही निकलेगी विज्ञप्ति

13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित थी परीक्षा. भर्ती नियमों से जुड़े बिंदुओं पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर टाली.

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) भर्ती परीक्षा अब वर्ष 2026 में नहीं होगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित परीक्षा अब नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ा है. भर्ती नियमों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी तक अंतिम स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है. ऐसे में अब परीक्षा का लक्ष्य अप्रैल 2027 रखा गया है.

हजारों अभ्यर्थियों को झटका: शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा अब वर्ष 2026 में नहीं होगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर संबंधित विभाग से अंतिम स्पष्टीकरण मिलना बाकी है. जब तक नियमों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करना संभव नहीं है. इसी कारण परीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है. बोर्ड का प्रयास अब अप्रैल 2027 में परीक्षा कराने का रहेगा. परीक्षा की अंतिम और निश्चित तिथि भर्ती नियमों पर फैसले और विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही घोषित की जाएगी. ऐसे में फिलहाल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के लिए और इंतजार करना होगा.

पढ़ें:डूंगरपुर में 8 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त, 2022 में पीटीआई भर्ती में लगाई थी फर्जी डिग्री

लंबे समय से भर्ती का इंतजार : पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि वर्ष 2026 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब परीक्षा अगले वर्ष खिसकने से उनकी तैयारी और रोजगार की उम्मीदों को झटका लगा है.

900 पदों पर भर्ती की चर्चा: राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि इसमें करीब 900 पदों पर भर्ती होने की संभावना जताई जा रही थी, हालांकि पदों की अंतिम संख्या विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही स्पष्ट होती. चूंकि स्कूलों में बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद रिक्त हैं. ऐसे में प्रस्तावित पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 5 हजार करने की मांग उठाई गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके और स्कूलों में खेल शिक्षा को मजबूती मिले.

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अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता :भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थियों के सामने आयु सीमा, तैयारी की अवधि और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. अभ्यर्थी रविन्द्र ने कहा कि वो पिछले कई वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. बार-बार परीक्षा कार्यक्रम आगे खिसकने से निराशा बढ़ रही है. पीटीआई भर्ती के 2027 तक खिसकने से जहां अभ्यर्थियों की इंतजार की घड़ी लंबी हो गई है, वहीं अब सभी की निगाहें भर्ती नियमों पर होने वाले अंतिम फैसले और विज्ञप्ति जारी होने की तिथि पर टिकी हैं.

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