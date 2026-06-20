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इस साल नहीं होगी PTI भर्ती परीक्षा...भर्ती नियमों पर अंतिम स्पष्टीकरण के बाद अगले साल ही निकलेगी विज्ञप्ति

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) भर्ती परीक्षा अब वर्ष 2026 में नहीं होगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित परीक्षा अब नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ा है. भर्ती नियमों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी तक अंतिम स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है. ऐसे में अब परीक्षा का लक्ष्य अप्रैल 2027 रखा गया है.

हजारों अभ्यर्थियों को झटका: शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा अब वर्ष 2026 में नहीं होगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर संबंधित विभाग से अंतिम स्पष्टीकरण मिलना बाकी है. जब तक नियमों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करना संभव नहीं है. इसी कारण परीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है. बोर्ड का प्रयास अब अप्रैल 2027 में परीक्षा कराने का रहेगा. परीक्षा की अंतिम और निश्चित तिथि भर्ती नियमों पर फैसले और विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही घोषित की जाएगी. ऐसे में फिलहाल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के लिए और इंतजार करना होगा.

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लंबे समय से भर्ती का इंतजार : पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि वर्ष 2026 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब परीक्षा अगले वर्ष खिसकने से उनकी तैयारी और रोजगार की उम्मीदों को झटका लगा है.