पीटीआई भर्ती में एसडीएम ऑफिस के कनिष्ठ सहायक ने डमी अभ्यर्थी बन दी परीक्षा, 12 लाख रुपए में किया सौदा
आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है. अब एसओजी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.
Published : October 29, 2026 at 3:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान में शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया. इस भर्ती में जालोर जिले के जसवंतपुरा एसडीएम कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक ने मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी. वहीं, मूल अभ्यर्थी ने न केवल डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की, बल्कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की. अब इस मामले में डमी अभ्यर्थी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसे राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा गया वीरमा राम विश्नोई जसवंतपुरा (जालोर) एसडीएम ऑफिस में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से 25 दिसंबर, 2022 को शारीरिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. जालोर जिले के धानता निवासी भारमल ने इस भर्ती में आवेदन किया. जांच के दौरान सामने आया कि भारमल ने अपनी जगह किसी अन्य को डमी अभ्यर्थी के रूप में बिठाकर उससे लिखित परीक्षा दिलवाई. उसने अपनी बीपीएड की डिग्री पेश की, वह भी जांच में फर्जी पाई गई. मूल अभ्यर्थी भारमल ने डमी अभ्यर्थी बिठाकर और फर्जी डिग्री पेश कर पीटीआई की नौकरी हासिल की. इस संबंध में शिकायत मिलने पर एसओजी ने जांच शुरू की थी.
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मूल अभ्यर्थी की गिरफ्तारी से खुला राज: मूल अभ्यर्थी भारमल ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एसओजी को बताया कि उसकी जगह सांचौर (जालोर) निवासी वीरमाराम विश्नोई ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी. इसके बाद से वीरमाराम फरार चल रहा था. उसने कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने वीरमाराम को एसओजी की रिमांड पर सौंपा है. उन्होंने बताया आरोपी वीरमाराम वर्तमान में जसवंतपुरा (जालोर) एसडीएम कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है. वह ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था.
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डमी बनकर दी थी 12वीं की परीक्षा में: आरोपी वीरमाराम ने भारमल की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के बदले 12 लाख रुपए लिए थे. आरोपी ने साल 2004 में डमी अभ्यर्थी के रूप में 12वीं की परीक्षा दी थी. जिसे लेकर जालोर जिले के भीनमाल थाने में मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश कर रखा है. जांच में यह भी सामने आया कि भारमल ने चयन प्रक्रिया में सत्य साईं विश्वविद्यालय, सीहोर की फर्जी डिग्री पेश की थी. एसओजी ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सहित तीन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था.
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