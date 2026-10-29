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पीटीआई भर्ती में एसडीएम ऑफिस के कनिष्ठ सहायक ने डमी अभ्यर्थी बन दी परीक्षा, 12 लाख रुपए में किया सौदा

एसओजी की गिरफ्त में डमी अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया. इस भर्ती में जालोर जिले के जसवंतपुरा एसडीएम कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक ने मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी. वहीं, मूल अभ्यर्थी ने न केवल डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की, बल्कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की. अब इस मामले में डमी अभ्यर्थी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसे राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.