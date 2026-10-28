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फर्जी खेल प्रमाण पत्र मामला: पीटीआई और तीन अभ्यर्थियों ने किया सरेंडर, शारीरिक शिक्षक ने 5-5 लाख रुपए लेकर दिए सर्टिफिकेट

एसओजी की रिमांड पर रामचंद्र बेनीवाल, धोलाराम, विकास एवं देवी विश्नोई ( Photo Source - SOG Headquarters, Jaipur )

जयपुर: फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में फरार शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) और तीन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने चारों आरोपियों को एसओजी की रिमांड पर सौंपा है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि पीटीआई ने अपने नेटवर्क के जरिए कई अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवाकर दिए. इनके आधार पर अभ्यर्थियों ने खेल कोटे से सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया और दो गुना चयन सूची में जगह बनाने में सफल रहे.