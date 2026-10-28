फर्जी खेल प्रमाण पत्र मामला: पीटीआई और तीन अभ्यर्थियों ने किया सरेंडर, शारीरिक शिक्षक ने 5-5 लाख रुपए लेकर दिए सर्टिफिकेट
राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर की पूछताछ.
Published : October 28, 2026 at 4:18 PM IST
जयपुर: फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में फरार शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) और तीन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने चारों आरोपियों को एसओजी की रिमांड पर सौंपा है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि पीटीआई ने अपने नेटवर्क के जरिए कई अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवाकर दिए. इनके आधार पर अभ्यर्थियों ने खेल कोटे से सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया और दो गुना चयन सूची में जगह बनाने में सफल रहे.
38 अभ्यर्थियों ने पेश किए ताइक्वांडो सर्टिफिकेट: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र से सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में पीटीआई रामचंद्र बेनीवाल, अभ्यर्थी धोलाराम, देवी विश्नोई और विकास कुमार को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से साल 2022 में हुई अध्यापक (ग्रेड-3, लेवल-1) में खेल कोटे से दो प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन करना था. इस भर्ती में ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र के आधार पर दो गुना चयन सूची में 38 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई. इन्होंने शिक्षा विभाग की चयन कमेटी के सामने नेशनल लेवल के ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र पेश किए. इस संबंध में दर्ज मुकदमे की जांच में एसओजी के सामने आया कि अभ्यर्थियों ने दलालों के जरिए फर्जी खेल प्रमाण पत्र लेकर सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रयास किया.
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फर्जी आईडी से फर्जी प्रमाण पत्र का सत्यापन: बंसल के अनुसार, जांच में सामने आया कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी फर्जी तरीके से किया गया. ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) की मिलती जुलती और कूटरचित ईमेल आईडी बनाकर फर्जी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया. इस संबंध में आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. फर्जी ईमेल आईडी से फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेजने वाले बिमलेन्दु कुमार झा और उसके साथी कमल सिंह को इस मामले में 7 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया.
20 अभ्यर्थी, तीन दलाल व एक सहयोगी पहले पकड़े गए: उन्होंने बताया, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के मामले में 38 अभ्यर्थियों को नामजद आरोपी बनाया गया. इनमें 20 आरोपी, तीन दलाल और एक सहयोगी को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया. पहले गिरफ्तार आरोपियों में मुमताज, बबीता जाखड़, मांगीलाल, नरेंद्र बिडियासर, ममता कुमारी और ज्योतिरादित्य से पूछताछ में पीटीआई रामचंद्र बेनीवाल का नाम सामने आया. इन्होंने बताया कि खेल कोटे से सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उन्होंने डेह (नागौर) निवासी और सिरमा (ब्यावर) की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीटीआई रामचंद्र बेनीवाल को रुपए देकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवाया था.
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4 से 5 लाख रुपए में सौदा: फरार चल रहे देवी विश्नोई, धोलाराम और विकास कुमार व पीटीआई रामचंद्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर सौंपा. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रामचंद्र और पहले गिरफ्तार जगदीश सारण ने रोहतक (हरियाणा) निवासी सतीश डूल से नेशनल सर्टिफिकेट के लिए बात की थी. विकास कुमार, धोलाराम और देवी से चार-चार लाख रुपए लेकर बैकडेट में ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र दिए गए. मुमताज, बबीता, मांगीलाल, नरेंद्र, ममता कुमारी और ज्योतिरादित्य से पांच-पांच लाख रुपए लेकर बैकडेट में ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण दिए गए. इनके आधार पर इन्होंने खेल कोटे से अध्यापक (ग्रेड-3) की नौकरी हासिल करने का प्रयास किया.
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