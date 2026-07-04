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PTET Counseling Begins: रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को मिलेगी सीट, ये रहेगा काउंसलिंग का शेड्यूल

कोटा: राजस्थान की बीएड सीटों पर पीटीईटी 2026 के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 से 16 जुलाई तक चलेगा. जिसमें एक लाख से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे. इस बार पीटीईटी में जितने अभ्यर्थी बैठे हैं, उतनी ही लगभग बीएड की सीट हैं. ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को एडमिशन मिलना तय है. जबकि कुछ सीट खाली भी रह सकती हैं.

काउंसलिंग के संबंध में जानकारी देते हुए वीएमओयू के प्रोफेसर डॉ रवि गुप्ता ने बताया कि इस बार पीटीईटी के जरिए 107575 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, जबकि पीटीईटी की सीट 107400 है. ऐसे में करीब 175 ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, लेकिन ग परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से 5 फीसदी से ज्यादा काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं करते हैं. इससे साफ है कि आवेदन करने वाले विद्यार्थी को सीट मिल जाएगी.

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पीटीईटी की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को 500 रुपए ऑनलाइन भुगतान करना होगा. जबकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस के 5000 रुपए देने होंगे. वहीं सीट अलॉटमेंट होने पर फीस के रूप में ऑनलाइन 22 हजार रुपए जमा करने होंगे. यह सभी फीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और ईमित्र के जरिए जमा कराए जा सकते हैं.