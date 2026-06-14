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PTET 2026 : राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, जयपुर में बनाया गया कमांड सेंटर

जयपुर स्थित कमांड सेंटर का जायजा लेते कुलगुरु ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के 944 बीएड कालेजों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) द्वारा आयोजित पीटीईटी-2026 की प्रवेश परीक्षा 14 जून रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई. वीएमओयू के कुलगुरु और परीक्षा के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में कुल 1 लाख 26 हजार 600 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 1 लाख 7 हजार 575 परीक्षार्थी उपस्थित हुए. परीक्षा में कुल 84.97 फीसदी परीक्षार्थी शामिल हुए. इस परीक्षा के लिए राज्य के कुल 41 जिलों में 300 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पीटीईटी पोर्टल पर सभी प्रश्न पत्रों को अपलोड कर दिया गया है. पढ़ें : PTET 2026: 14 जून को 1.26 लाख कैंडिडेट की परीक्षा, प्रदेश के 41 जिलों में 300 सेंटर