'पहले यज्ञ में राक्षस हड्डियां डालते थे, अब पोस्ट'; गोंडा में पं. धीरेंद्र शास्त्री का विरोधियों को तीखा जवाब
कहा- सनातन का विरोध आदिकाल से, हम अपना काम कर रहे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:26 PM IST
गोंडा: यूपी में इन दिनों चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. कुंडा के साथ गोंडा में भी श्रीराम कथा ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है. बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ने गोंडा के जयप्रभा ग्राम में आलोक दास महाराज की ओर से आयोजित कथा में शामिल होने मंगलवार को पहुंचे.
इस दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लगातार सनातन का विरोध हो रहा है. आदिकाल से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है. सब अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं. कहा कि पहले जब यज्ञ होता था तो राक्षस उसमें हड्डियां डाल देते थे, आजकल पोस्ट डाल रहे हैं.
पंडित धीरेंद्र शास्त्री का हेलीकॉप्टर आलोक दास के आवास परिसर में उतरा. उसके बाद सड़क मार्ग से श्रीराम कथा स्थल पहुंचे. यहां पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गोंडा के संपूर्ण जनवासियों को एक जगह पर एक ही कथा के माध्यम से भगवत कथा गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल ही रहा है. साथ में संतों-महंतों की वाणी का अवसर सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ.
कहा, उत्तर प्रदेश में यह हमारा दूसरा दिन है और हम फिर से गोंडा आने वाले हैं. चार-पांच और 6 तारीख को यहां पर महाकुंभ फिर लगेगा और संतों का शंखनाद होगा. उसमें सब संत होंगे. यहां के विधायक बावन सिंह कथा का आयोजन कर रहे हैं. लगातार सनातन का विरोध कर रहे हैं. विरोध पर कहा कि आदिकाल से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है. सब अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं.
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