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'पहले यज्ञ में राक्षस हड्डियां डालते थे, अब पोस्ट'; गोंडा में पं. धीरेंद्र शास्त्री का विरोधियों को तीखा जवाब

गोंडा में पं. धीरेंद्र शास्त्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: यूपी में इन दिनों चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. कुंडा के साथ गोंडा में भी श्रीराम कथा ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है. बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ने गोंडा के जयप्रभा ग्राम में आलोक दास महाराज की ओर से आयोजित कथा में शामिल होने मंगलवार को पहुंचे.

गोंडा में पं. धीरेंद्र शास्त्री (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लगातार सनातन का विरोध हो रहा है. आदिकाल से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है. सब अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं. कहा कि पहले जब यज्ञ होता था तो राक्षस उसमें हड्डियां डाल देते थे, आजकल पोस्ट डाल रहे हैं.