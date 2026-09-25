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पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती; सीएम योगी ने किया याद, बोले-उनके सपने को साकार कर रही सरकार

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 करोड़ यूपी वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी. पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. उन्होंने इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय को याद किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ. 1942 में आरएसएस प्रचारक बने और अपना जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया. 1951 में जनसंघ की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और 1967 में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. 11 फरवरी 1968 को उनका निधन हो गया. उन्होंने देश को एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसका मतलब है आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना. सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में अंत्योदय का सपना साकार हुआ. चार करोड़ को घर, 12 करोड़ को शौचालय, 10 करोड़ को उज्ज्वला गैस, साढ़े तीन करोड़ को बिजली कनेक्शन और 80 करोड़ को फ्री राशन मिला, जिससे 26 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए.

सीएम योगी ने कहा कि पंडित जी ने पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित किया. आज वे हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी प्रेरणा पूरे देश के लिए एक आदर्श बनी हुई है. सीएम योगी ने कहा कि पंडित जी ने कांग्रेस की तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत किया था. उनका दर्शन आज भी देश के लिए आदर्श है. इसके बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो’ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने निकले.

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