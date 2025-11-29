डॉ लावण्या ने कहा- अकेलापन बन रहा बच्चों की मानसिक सेहत का दुश्मन, बताया '3A' फॉर्मूला
कोविड के बाद बच्चों में डिप्रेशन के मामले ज्यादा आ रहे हैं. बच्चे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं.
Published : November 29, 2025 at 9:25 PM IST
जोधपुर: अकेलापन आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे गहरा असर डाल रहा है. न्यूक्लियर फैमिली के इस दौर में बच्चे तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते वे गलत कदम उठाने पर मजबूर हैं. जोधपुर में चल रही मनोरोग विशेषज्ञों की राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने आई क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. लावण्या पटेल ने इस गंभीर मुद्दे पर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में चौंकाने वाली जानकारियां साझा की. उनका कहना था कि अकेलापन बच्चों के मन को इस कदर प्रभावित कर रहा है कि वे सही से सोच नहीं पाते. आए दिन समाज में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बच्चे अपनी बात किसी से कह नहीं पाते और खुद तक सीमित रह जाते हैं. इससे उनका व्यक्तित्व गलत दिशा में चला जाता है.
साइकोलॉजिस्ट डॉ. पटेल ने कहा कि 7 से 14 साल की उम्र के बच्चों को किसी न किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के इस दौर में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा. माता-पिता के वर्किंग होने के कारण बच्चों को अकेले रहना पड़ रहा है या फिर वे मेड के भरोसे रहते हैं. इस दौरान बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और उनका व्यवहार बदलने लगता है.
डॉ. पटेल ने कहा कि अभिभावक अक्सर यह जज करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वह अच्छा है, और पढ़ाई में कमजोर है तो वह अच्छा नहीं है. इस तरह जज करने से परेशानी होती है. हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता. कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, कोई सिंगिंग में, तो कोई डांस में, लेकिन माता-पिता या स्कूल वाले सिर्फ एक ही पैरामीटर से बच्चे को मापते हैं, जो बच्चे उस पैरामीटर में खरे नहीं उतर पाते, उनके अंदर अनजाना दबाव बनने लगता है. हर कोई जज कर रहा होता है, तो उनके अंदर 'फियर ऑफ जजमेंट' पैदा होता है, जिससे उन पर और प्रेशर बनता है.'
बिना स्टॉप बटन के दिया मोबाइल: डॉ. पटेल ने बताया कि इस दबाव से निपटने के लिए बच्चे या तो मोबाइल की ओर रुख करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं. कुछ बच्चे गलत राह पर चल रहे बड़े बच्चों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे उनका स्वागत करते हैं. बच्चे को पता नहीं होता कि वह गलत दिशा में जा रहा है. उसे गलत सराहना भी मिलती है, लेकिन उसे इसका अहसास नहीं होता. पटेल ने सलाह दी कि माता-पिता बच्चे को यह नहीं सिखाते कि क्या देखना है और क्या नहीं?. हमने उन्हें यह नहीं बताया कि कब रुकना है? बिना स्टॉप बटन के मोबाइल देना बहुत नुकसानदायक है.
बुजुर्गों का साथ है जरूरी: डॉ. लावण्या ने बताया कि बच्चों को दबाव और अकेलेपन से बचाने के लिए जरूरी है कि टीनएज शुरू होने तक घर पर कोई न कोई हो. पहले संयुक्त परिवार होते थे, जहां कोई न कोई बात करने वाला, सही-गलत समझाने वाला होता था. आज हर माता-पिता कमा रहे हैं और बच्चे मेड की देखरेख में या अकेले रह रहे हैं. टीनएज से पहले बच्चों को अटैचमेंट की जरूरत होती है, जहां वे अपनी बात कह सकें. उन्होंने कहा कि सास-ससुर के साथ रहने से अगर कपल की प्राइवेट लाइफ थोड़ी प्रभावित होती है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बच्चों का विकास सही होगा.
तीन 'ए' बच्चों के लिए बहुत जरूरी
डॉ. लावण्या ने बताया कि बच्चों को तीन तरह के 'ए' की जरूरत होती है:
- अक्सेप्टेंस (स्वीकार्यता): 'मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे वैसे ही स्वीकार करो.'
- ऐक्नॉलिजमेंट (मान्यता): 'मैं जो अच्छा करता हूं, उसकी मान्यता मिलनी चाहिए.'
- अप्रीशिएशन (सराहना): 'हर छोटे काम की सराहना की जानी चाहिए.'
उन्होंने कहा कि घर वाले जब बच्चे को स्वीकार करेंगे, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह खुद को महत्व देने लगेगा. तब वह समझ पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं?.
टीनएज में सही-गलत बताना जरूरी: डॉ. लावण्या का कहना था कि हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा (प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स), जहां लॉजिक, रीजनिंग और सही-गलत की समझ विकसित होती है, वह 22 से 25 साल तक पूरी तरह विकसित होता है. उससे पहले बच्चे का हर निर्णय भावनात्मक दिमाग से आता है, जहां वह जिस चीज में मजा लेता है, वही करता है, इसलिए टीनएज में ही तीन 'ए' के जरिए उन्हें सही-गलत से रूबरू कराना जरूरी है.
कोविड के बाद आ रहे हैं ज्यादा मामले: डॉ. लावण्या के मुताबिक कोविड के बाद बच्चों में डिप्रेशन के मामले ज्यादा आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास आने वाले ज्यादातर क्लाइंट में अकेलेपन के मामले आते हैं. हम उन्हें सलाह देते हैं कि बुजुर्गों को साथ रखें, तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है. बच्चों को अगर सही साथ मिले तो वे सही दिशा में जाते हैं, वरना गलत राह पर चले जाते हैं.