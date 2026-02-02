ETV Bharat / state

समावेशी शिक्षा की मिसाल बना मनोविकास केंद्र, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी के साथ मिलती है शिक्षा

बलौदबाजार : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान की राह आसान करना किसी भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है. बलौदाबाजार जिले में इस दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी की पहल पर संचालित मनोविकास केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई कहानी लिख रहा है.

कहां संचालित है केंद्र ?

कृषि उपज मंडी, बलौदाबाजार परिसर में संचालित यह केंद्र आज न केवल थेरेपी का स्थान है, बल्कि समावेशी शिक्षा और समान अवसर की ओर बढ़ता एक मजबूत आधार बन चुका है. मनोविकास केंद्र का उद्देश्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. यही कारण है कि यहां आने वाले सभी बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित हैं और नियमित रूप से पढ़ाई के साथ-साथ थेरेपी और विशेष शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं.





39 बच्चे देंगे परीक्षा, शिक्षा की मुख्यधारा में मजबूत वापसी

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में मनोविकास केंद्र से जुड़े कुल 39 बच्चे कक्षाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे. यह उपलब्धि अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे थे, जो कभी स्कूल जाने में असमर्थ थे या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे. इनमें से 16 बच्चे एनआईओएस (ओपन स्कूलिंग) के अंतर्गत कक्षा 10 में नामांकित हैं. केंद्र के विशेष शिक्षक इन्हें अक्टूबर 2026 में होने वाली परीक्षा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार कर रहे हैं. वहीं शेष बच्चे जिले के शासकीय विद्यालयों में अलग-अलग कक्षाओं में अध्ययनरत हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यदि सही मार्गदर्शन, सहयोग और संसाधन मिलें, तो वे भी शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं.



समग्र विकास पर केंद्रित कार्यप्रणाली



मनोविकास केंद्र में बच्चों के विकास को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया है.यहां विशेष शिक्षा के साथ-साथ संवेदी एकीकरण, योग और खेलकूद आधारित गतिविधियाँ नियमित रूप से कराई जाती हैं. इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना है.इन सतत और संरचित प्रयासों का सकारात्मक असर बच्चों में साफ दिखाई दे रहा है.बच्चों के व्यवहार में सुधार, एकाग्रता में वृद्धि, सामाजिक संवाद में आत्मविश्वास और दैनिक जीवन की गतिविधियों में आत्मनिर्भरता जैसे बदलाव अभिभावकों और शिक्षकों दोनों के लिए संतोषजनक हैं.



एक वर्ष में बनी भरोसे की पहचान



मनोविकास केंद्र ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्पित सेवा का एक सफल वर्ष पूरा कर लिया है.वर्तमान में केंद्र में कुल 46 बच्चे नामांकित हैं, जो नियमित रूप से उपस्थित होकर थेरेपी और विशेष शिक्षा दोनों का लाभ ले रहे हैं.यह निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि अभिभावकों का केंद्र पर भरोसा बढ़ा है और उन्हें यहां अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीद दिखाई दे रही है.





पुष्कर साहू की कहानी बनी प्रेरणा



मनोविकास केंद्र की प्रभावशीलता का सबसे सशक्त उदाहरण 12 वर्षीय पुष्कर साहू की कहानी है. पुष्कर डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक हाइपोएक्टिव बालक हैं. पहले वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते थे और उनके व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विकास में कई तरह की चुनौतियां थीं. मनोविकास केंद्र से जुड़ने के बाद पुष्कर को संवेदी एकीकरण, योग और विशेष शिक्षा का निरंतर लाभ मिला. केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए संरचित हस्तक्षेप और नियमित अभ्यास के परिणामस्वरूप उनके व्यवहार में स्पष्ट सुधार देखने को मिला. उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी, संवाद क्षमता में सुधार हुआ और शैक्षणिक वातावरण में वे खुद को बेहतर तरीके से ढालने लगे.