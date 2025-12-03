ETV Bharat / state

पानीपत में महिला साइको किलर गिरफ्तार, सुंदर बच्चियों से थी नफरत, बेटे सहित चार मासूमों को उतारा मौत के घाट

1 दिसंबर को मिली थी सूचना: इस पूरे मामले की जानकारी प्रेसवार्ता कर एसपी भूपेंद्र सिंह ने दी. एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "1 दिसंबर की शाम नौलथा गांव में 6 वर्षीय बच्ची विधि की कमरे के अंदर पानी के टब में डूबने से मौत की सूचना मिली. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि जिस कमरे में बच्ची का शव मिला, वह बाहर से बंद था, जिससे मामला संदिग्ध लगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या की आशंका में मामला दर्ज किया गया."

पानीपत: जिले में मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौतों की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. पुलिस ने साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है. महिला ने पूछताछ में बताया कि वो पिछले कई सालों से परिवार और रिश्तेदारी में आने वाली सुंदर बच्चियों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर देती थी. आरोपी महिला ने अब तक चार बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की है, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल है.

दूसरे दिन गठित हुई विशेष टीम: SP ने आगे बताया कि, "2 दिसंबर को एसपी की मॉनिटरिंग में क्राइम टीम और डीएसपी नवीन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. जांच में पता चला कि बच्ची विधि पाल सिंह की पोती थी और घर में शादी का समारोह चल रहा था. बारात निकलने के बाद बच्ची अचानक लापता हुई और बाद में वह कमरे में मृत पाई गई."

पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा: एसपी भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि, "छानबीन के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर परिवार की ही एक महिला, जो मृत बच्ची की चाची लगती है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है और मौका मिलते ही वह उन्हें पानी में डुबोकर मार देती है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद पर शक न आए, इसके लिए उसने साल 2023 में सोनीपत के भावर गांव में अपने ही बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया था. उसी घटना में उसने दो और बच्चों की जान ली थी. इन मामलों में अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी."

चार हत्याओं की पुष्टि: पानीपत पुलिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार महिला की मानसिक प्रवृत्ति साइको किलर जैसी है. अब तक की जांच में चार बच्चों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है. नौलथा मामले में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.अन्य जिलों में हुई पुरानी वारदातों का पूरा रिकॉर्ड संबंधित पुलिस टीम को भेजा जा रहा है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके.

