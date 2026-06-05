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BHU के हर क्लासरूम तक पहुंचेंगे डिजिटल मनोचिकित्सक; छात्रों को डिप्रेशन से बचाने की पहल

BHU के हर क्लासरूम तक पहुंचेंगे डिजिटल मनोचिकित्सक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: छात्रों के सामने तनाव को हैंडल करना बड़ा चैलेंज होता है. ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए सत्र से पहली बार ऐसा प्रयास किया जाएगा, जो छात्रों के डिप्रेशन पर सीधा वार करेगा. IMS BHU के डीन प्रो. डॉ. संजय गुप्ता की पहल से तैयार हुआ 10 मिनट का स्पेशल वीडियो अब यूनिवर्सिटी के हर क्लास रूम में चलाया जाएगा. ऐसा पहली बार होगा, जब काउंसलिंग के पहले ही हर छात्र तक मानसिक स्तर पर पहुंचकर इसका ग्राफ तैयार होगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन हर छात्र की मानसिक स्थिति को परखेगा, ताकि वह डिप्रेशन जैसी स्थिति तक पहुंचने से पहले ही इलाज के लिए तैयार हो सके. IMS BHU के डीन और देश के प्रख्यात मनोचिकित्सक प्रो. डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि मानसिक तौर पर छात्रों को बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. उनके सामने कई बार पढ़ाई घर आर्थिक स्थिति और कई निजी समस्याओं की वजह से मानसिक तनाव होता है. यह मानसिक तनाव कई स्टेज में होते हैं. इसमें मॉडरेट से सीरियस तक माना जाता है. हालांकि शुरुआती दौर में ही अगर इसे पकड़ लिया जाए तो इलाज आसानी से हो सकता है. छात्रों को तनाव, अवसाद से बचाने की पहल. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि यही वजह है कि मनोचिकित्सकों के हिसाब से हर छात्र को यह समझना जरूरी है कि वह किस स्थिति से गुजर रहा हैं. डिप्रेशन किस लेवल का है. क्यों होता है यह डिप्रेशन और इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं. इन सारी चीजों को देखते हुए मनोचिकित्सक डॉ. गुप्ता ने 10 मिनट का वीडियो तैयार करवाया है. इसमें डिप्रेशन के कारण लक्षण और बचाव के उपाय बताए गए हैं. साथ ही यह भी समझाया गया है कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि अपने ही शरीर में होने वाले कुछ बदलावों के वजह से होने वाली दिक्कत है. इसके वैज्ञानिक कर्म और उपचार संबंधी जानकारी को भी वीडियो में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर देखा जाता है कि मेडिकल छात्रों के साथ इंजीनियरिंग सहित अन्य छात्रों के युवा भी डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं.