BHU के हर क्लासरूम तक पहुंचेंगे डिजिटल मनोचिकित्सक; छात्रों को डिप्रेशन से बचाने की पहल
मानसिक स्थिति गड़बड़ होने या डिप्रेशन की हालत में सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं काम आती. इलाज भी जरूरी होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 11:40 AM IST
वाराणसी: छात्रों के सामने तनाव को हैंडल करना बड़ा चैलेंज होता है. ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए सत्र से पहली बार ऐसा प्रयास किया जाएगा, जो छात्रों के डिप्रेशन पर सीधा वार करेगा.
IMS BHU के डीन प्रो. डॉ. संजय गुप्ता की पहल से तैयार हुआ 10 मिनट का स्पेशल वीडियो अब यूनिवर्सिटी के हर क्लास रूम में चलाया जाएगा. ऐसा पहली बार होगा, जब काउंसलिंग के पहले ही हर छात्र तक मानसिक स्तर पर पहुंचकर इसका ग्राफ तैयार होगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन हर छात्र की मानसिक स्थिति को परखेगा, ताकि वह डिप्रेशन जैसी स्थिति तक पहुंचने से पहले ही इलाज के लिए तैयार हो सके.
IMS BHU के डीन और देश के प्रख्यात मनोचिकित्सक प्रो. डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि मानसिक तौर पर छात्रों को बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. उनके सामने कई बार पढ़ाई घर आर्थिक स्थिति और कई निजी समस्याओं की वजह से मानसिक तनाव होता है. यह मानसिक तनाव कई स्टेज में होते हैं. इसमें मॉडरेट से सीरियस तक माना जाता है. हालांकि शुरुआती दौर में ही अगर इसे पकड़ लिया जाए तो इलाज आसानी से हो सकता है.
उन्होंने बताया कि यही वजह है कि मनोचिकित्सकों के हिसाब से हर छात्र को यह समझना जरूरी है कि वह किस स्थिति से गुजर रहा हैं. डिप्रेशन किस लेवल का है. क्यों होता है यह डिप्रेशन और इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं.
इन सारी चीजों को देखते हुए मनोचिकित्सक डॉ. गुप्ता ने 10 मिनट का वीडियो तैयार करवाया है. इसमें डिप्रेशन के कारण लक्षण और बचाव के उपाय बताए गए हैं. साथ ही यह भी समझाया गया है कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि अपने ही शरीर में होने वाले कुछ बदलावों के वजह से होने वाली दिक्कत है.
इसके वैज्ञानिक कर्म और उपचार संबंधी जानकारी को भी वीडियो में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर देखा जाता है कि मेडिकल छात्रों के साथ इंजीनियरिंग सहित अन्य छात्रों के युवा भी डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं.
प्रो संजय गुप्ता को कहना है उच्च शिक्षण संस्थानों में 18 से 29 वर्ष की आयु के 1628 छात्रों पर एक सर्वे किया गया. इसमें अधिकांश छात्रों में मीडियम से हाई लेवल तक का स्ट्रेस लेवल लगभग 70% मिला. 59% छात्र लगभग अवसाद से ग्रसित थे. उनके व्यवहार और उनके इमोशन पर नियंत्रण की कमी के लगभग 65% मामले सामने आए हैं. मानसिक तनाव 70% से ज्यादा छात्रों में पाया गया है.
यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि कॉलेज जाने वाले युवाओं में लगभग एक-तिहाई बीमारियां चिंता और डिप्रेशन के कारण डेवलप हो रही हैं. यह केवल तनाव का विषय नहीं बल्कि जीवन मरण का संदर्भ है. उनका कहना है कि नॉर्मली यह देखा जाता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी संस्थान में ऐसी स्थिति में उन बच्चों की काउंसलिंग होती है, लेकिन अगर हम यह कहें कि बुखार आने पर काउंसलिंग की जाएगी, तो गलत होगा क्योंकि मरीज को दवा की जरूरत होती है.
इसी तरह मानसिक स्थिति गड़बड़ होने या डिप्रेशन की हालत में सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं काम आती. काउंसलिंग आपके अंदर छुपी चीजों को बाहर निकाल सकती है, लेकिन दवा के बिना इसका इलाज संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में 50000 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं और उन तक पहुंचाना अलग-अलग संभव नहीं है. इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है, ताकि हर क्लास रूम तक हम पहुंच सकें.
इसी को देखते हुए BHU में डिजिटल माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सुधार की पहल शुरू हुई है. 10 मिनट के इस वीडियो में डिप्रेशन से जुड़ी भ्रांतियां उसके लक्षण बचाव के उपाय और उपचार के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है.
डॉ संजय गुप्ता का कहना है कि नए सत्र से हर क्लास में इस वीडियो को क्लास शुरू होने से पहले या बाद में इसे प्ले किया जाएगा. इसके साथ ही सारे क्लासरूम में मनोचिकित्सक तक पहुंचने उनके नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे, ताकि छात्रों को हर तरह का इलाज मिल सके.
काउंसलिंग से अलग इलाज बेहद जरूरी है. इसलिए यह प्रयास यूनिवर्सिटी लेवल पर सक्सेस होने के बाद यूजीसी के जरिए बाकी देश के टॉप मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी ले जाने की कोशिश की जाएगी.
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