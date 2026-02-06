ETV Bharat / state

गाजियाबाद केस पर मनोचिकित्सक बोले - बच्चों का मानसिक विकास नहीं होने दे रहा मोबाइल एडिक्शन

गाजियाबाद के भारत सिटी सोसायटी में तीन बहनों की मौत के मामले पर बोले मनोचिकित्सक ,बच्चों का मानसिक विकास नहीं होने दे रहा मोबाइल एडिक्शन.

गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत केस पर मनोचिकित्सकों की राय
गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत केस पर मनोचिकित्सकों की राय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 3:16 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 3:35 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के भारत सिटी सोसायटी में तीन बहनों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि मोबाइल गेम्स, कोरियन कल्चर और घर वालों से फोन छिनने से नाराज बहनों ने मौत को गले लिया. 9वीं मंजिल से कूद कर जान देने वाली घटना से मनोचिकित्सक भी हैरान हैं. 'ETV भारत' ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में दो सीनियर मनोचिकित्सकों से पूरे घटनाक्रम, बच्चों की मनःस्थिति, परिवार के व्यवहार पर विस्तार से बात की.

मनोचिकित्सकों के लिए ये केस हैरान करने वाला :

लेडी हार्डिंग अस्पताल में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. नितिन राउत ने बताया कि ये बड़ा हैरान करने वाला केस हैं. आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक साथ तीन बच्चे मौत को गले लगा ले. ये रेयर केस है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आखिर, वो किन मनःस्थिति से गुजर रहे थे. परिवार की स्थिति क्या थी? उनके आर्थिक हालात कैसे थे? परिवार का कैसा माहौल था? इन सब पर कई बातें निर्भर करती हैं.

बच्चियों का सोशल सर्कल नहीं, सालों से स्कूल जाना भी बंद :

इस केस में बच्चियां कई साल से स्कूल नहीं जा रही थीं. उनका सोशल सर्कल भी ज्यादा नहीं था. ऐसे हालात में बच्चे अपना समय मोबाइल, गेम्स और कोरियन कल्चर में देने लगे. यदि ये सब बच्चों को रोज मिलता है, तो वो इसके आदि हो जाते हैं. बच्चों में ब्रेन का वो हिस्सा जो तय करता है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा? ये समझ पूरी तरह नहीं आती है. ये भी संभव है कि कोरियन की जगह रील और गेम भी हो सकती है.

गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत केस पर मनोचिकित्सकों की राय (ETV Bharat)
बच्चों के जान देने के केस में क्या है अहम कारण ?
डॉ. नितिन राउत ने बताया कि जिन केस में बच्चे आत्महत्या करते हैं, उनके कुछ सामान्य कारण होते हैं. घर के वातावरण में झगड़े होने, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने, मारपीट और गाली गलौच वाला माहौल भी अहम है. स्कूल नहीं जाना भी बड़ा कारण है. उनका सामाजिक व्यवहार नहीं रहता. उन्हें लगने लगता है कि लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला. अब यही सही है.
मीडिया रिपोर्टिंग में भी ध्यान जरूरी
WHO की पूरी गाइडलाइंस है कि ऐसे केस की रिपोर्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना है ? विक्टिम और परिवार के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए. उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए. उनके फोटो, निजी चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. घर की तस्वीरें और नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए. यदि ये सब एक्पोज होगा तो अन्य बच्चों पर असर पड़ सकता है.
नियंत्रण में नहीं इंटरनेट कंटेंट: अभी बच्चों में ऐसी समझ विकसित नहीं हो पाती, जिसमें वो खुद के फायदे और नुकसान का आकलन कर सकें. कई बार मोबाइल और इंटरनेट का कंटेंट आपके नियंत्रण में नहीं है. बच्चे क्या देख और समझ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज खोज ले, जो खतरनाक हों. इसका असर बच्चों मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. बच्चे वास्तविक चीजों से दूर हो रहे हैं. इंटरनेट में ज्यादा खो जाते हैं. इससे बच्चों का जितना मानसिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है. बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है. उन्हें कोई भी वस्तु तुरंत चाहिए. वो मेहनत नहीं करना चाहते. सफलता के लिए शॉर्टकट्स खोजते हैं.
बच्चियों का सोशल सर्कल नहीं,सालों से स्कूल जाना भी बंद
बच्चियों का सोशल सर्कल नहीं,सालों से स्कूल जाना भी बंद (ETV Bharat)

मानसिक अस्वस्थता के लिए बच्चों के बर्ताव को देखना जरूरी

बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के लिए बच्चों के बर्ताव को देखना पड़ेगा. उनमें क्या बदलाव हो रहा है? चिड़चिड़ापन आना, खाना कम करना, सोने में परेशानी, खेलने, दोस्तों से मिलने की एक्टिविटी कम करना और पढ़ाई में रुचि कम होती है तो गंभीर बात है. अपनी करीबी वस्तु किसी को देना, ये सब इनडायरेक्ट मैसेज हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा. कुछ अच्छा नहीं हो सकता. बच्चों को सुनना और समय देना बहुत जरूरी है.

मनोचिकित्सकों के लिए ये केस हैरान करने वाला
मनोचिकित्सकों के लिए ये केस हैरान करने वाला (ETV Bharat)
बच्चों में मानसिक विकास नहीं होने दे रहा मोबाइल एडिक्शन

लेडी हार्डिंग अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉ. रहमान ने बताया कि सरकार पहले भी हानिकारक विदेशी ऑनलाइन गेम्स और ऐप्स पर रोक लगाई है. कई चाइनीज ऐप्स बैन कर दिये थे. बच्चे ऐसे ऑनलाइन गेम् में बिजी हो जाते हैं. वो अलग अलग टाइप के लोगों के संपर्क में भी आ जाते हैं. ये मुलाकात खतरनाक भी रहती है. इसमें लोग पर्दे के पीछे रहते हैं. उनका सामाजिक जीवन कम हो रहा है. मैदान में जाकर खेलना, दौड़ना कम हो गया है. ये सेहत के लिए भी हानिकारक है.


भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लग सकता है बैन

डॉ. रहमान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसे देशों में 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है. हमें लगता है कि भारत सरकार भी जल्द ऐसे नियम लेकर आएगी.

क्या बच्चों को स्क्रीन नहीं दें?

डॉ. रहमान ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को स्क्रीन नहीं दें, ये भी गलत हैं. कोविड के बाद से शिक्षा में काफी बदलाव हुआ है. ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. अभिभावकों को ध्यान रखना होगा कि बच्चे कितनी देर स्क्रीन पर दे रहे हैं?

अब नशे की तरह हो रहा मोबाइल यूज :

डॉ. रहमान ने बताया कि मोबाइल यूज भी एक तरह का नशा हो गया है. जिस तरह नशे में आमतौर पर देखा जाता है कि वो पहले थोड़े से शुरू होता है. वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. मोबाइल भी इसी तरह होता है.


