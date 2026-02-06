ETV Bharat / state

गाजियाबाद केस पर मनोचिकित्सक बोले - बच्चों का मानसिक विकास नहीं होने दे रहा मोबाइल एडिक्शन

गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत केस पर मनोचिकित्सकों की राय ( ETV Bharat )

लेडी हार्डिंग अस्पताल में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. नितिन राउत ने बताया कि ये बड़ा हैरान करने वाला केस हैं. आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक साथ तीन बच्चे मौत को गले लगा ले. ये रेयर केस है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आखिर, वो किन मनःस्थिति से गुजर रहे थे. परिवार की स्थिति क्या थी? उनके आर्थिक हालात कैसे थे? परिवार का कैसा माहौल था? इन सब पर कई बातें निर्भर करती हैं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के भारत सिटी सोसायटी में तीन बहनों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि मोबाइल गेम्स, कोरियन कल्चर और घर वालों से फोन छिनने से नाराज बहनों ने मौत को गले लिया. 9वीं मंजिल से कूद कर जान देने वाली घटना से मनोचिकित्सक भी हैरान हैं. 'ETV भारत' ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में दो सीनियर मनोचिकित्सकों से पूरे घटनाक्रम, बच्चों की मनःस्थिति, परिवार के व्यवहार पर विस्तार से बात की.

बच्चियों का सोशल सर्कल नहीं, सालों से स्कूल जाना भी बंद :

इस केस में बच्चियां कई साल से स्कूल नहीं जा रही थीं. उनका सोशल सर्कल भी ज्यादा नहीं था. ऐसे हालात में बच्चे अपना समय मोबाइल, गेम्स और कोरियन कल्चर में देने लगे. यदि ये सब बच्चों को रोज मिलता है, तो वो इसके आदि हो जाते हैं. बच्चों में ब्रेन का वो हिस्सा जो तय करता है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा? ये समझ पूरी तरह नहीं आती है. ये भी संभव है कि कोरियन की जगह रील और गेम भी हो सकती है.

डॉ. नितिन राउत ने बताया कि जिन केस में बच्चे आत्महत्या करते हैं, उनके कुछ सामान्य कारण होते हैं. घर के वातावरण में झगड़े होने, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने, मारपीट और गाली गलौच वाला माहौल भी अहम है. स्कूल नहीं जाना भी बड़ा कारण है. उनका सामाजिक व्यवहार नहीं रहता. उन्हें लगने लगता है कि लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला. अब यही सही है.

मीडिया रिपोर्टिंग में भी ध्यान जरूरी

WHO की पूरी गाइडलाइंस है कि ऐसे केस की रिपोर्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना है ? विक्टिम और परिवार के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए. उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए. उनके फोटो, निजी चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. घर की तस्वीरें और नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए. यदि ये सब एक्पोज होगा तो अन्य बच्चों पर असर पड़ सकता है.