गाजियाबाद के भारत सिटी सोसायटी में तीन बहनों की मौत के मामले पर बोले मनोचिकित्सक ,बच्चों का मानसिक विकास नहीं होने दे रहा मोबाइल एडिक्शन.
नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के भारत सिटी सोसायटी में तीन बहनों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि मोबाइल गेम्स, कोरियन कल्चर और घर वालों से फोन छिनने से नाराज बहनों ने मौत को गले लिया. 9वीं मंजिल से कूद कर जान देने वाली घटना से मनोचिकित्सक भी हैरान हैं. 'ETV भारत' ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में दो सीनियर मनोचिकित्सकों से पूरे घटनाक्रम, बच्चों की मनःस्थिति, परिवार के व्यवहार पर विस्तार से बात की.
मनोचिकित्सकों के लिए ये केस हैरान करने वाला :
लेडी हार्डिंग अस्पताल में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. नितिन राउत ने बताया कि ये बड़ा हैरान करने वाला केस हैं. आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक साथ तीन बच्चे मौत को गले लगा ले. ये रेयर केस है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आखिर, वो किन मनःस्थिति से गुजर रहे थे. परिवार की स्थिति क्या थी? उनके आर्थिक हालात कैसे थे? परिवार का कैसा माहौल था? इन सब पर कई बातें निर्भर करती हैं.
बच्चियों का सोशल सर्कल नहीं, सालों से स्कूल जाना भी बंद :
इस केस में बच्चियां कई साल से स्कूल नहीं जा रही थीं. उनका सोशल सर्कल भी ज्यादा नहीं था. ऐसे हालात में बच्चे अपना समय मोबाइल, गेम्स और कोरियन कल्चर में देने लगे. यदि ये सब बच्चों को रोज मिलता है, तो वो इसके आदि हो जाते हैं. बच्चों में ब्रेन का वो हिस्सा जो तय करता है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा? ये समझ पूरी तरह नहीं आती है. ये भी संभव है कि कोरियन की जगह रील और गेम भी हो सकती है.
मानसिक अस्वस्थता के लिए बच्चों के बर्ताव को देखना जरूरी
बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के लिए बच्चों के बर्ताव को देखना पड़ेगा. उनमें क्या बदलाव हो रहा है? चिड़चिड़ापन आना, खाना कम करना, सोने में परेशानी, खेलने, दोस्तों से मिलने की एक्टिविटी कम करना और पढ़ाई में रुचि कम होती है तो गंभीर बात है. अपनी करीबी वस्तु किसी को देना, ये सब इनडायरेक्ट मैसेज हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा. कुछ अच्छा नहीं हो सकता. बच्चों को सुनना और समय देना बहुत जरूरी है.
भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लग सकता है बैन
डॉ. रहमान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसे देशों में 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है. हमें लगता है कि भारत सरकार भी जल्द ऐसे नियम लेकर आएगी.
क्या बच्चों को स्क्रीन नहीं दें?
डॉ. रहमान ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को स्क्रीन नहीं दें, ये भी गलत हैं. कोविड के बाद से शिक्षा में काफी बदलाव हुआ है. ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. अभिभावकों को ध्यान रखना होगा कि बच्चे कितनी देर स्क्रीन पर दे रहे हैं?
अब नशे की तरह हो रहा मोबाइल यूज :
डॉ. रहमान ने बताया कि मोबाइल यूज भी एक तरह का नशा हो गया है. जिस तरह नशे में आमतौर पर देखा जाता है कि वो पहले थोड़े से शुरू होता है. वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. मोबाइल भी इसी तरह होता है.
