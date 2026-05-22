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SNMMCH में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन व्यवस्था, तीन में दो प्लांट बंद, अब तीसरा भी ठप

धनबाद: जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की जान बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर लगाए गए तीन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट आज बदहाल स्थिति में हैं. इनमें से दो प्लांट पहले से बंद पड़े हैं, जबकि एकमात्र चालू प्लांट भी बुधवार को हुई थंडरिंग के बाद खराब हो गया. फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है. लेकिन बढ़ती गर्मी, अधूरी पाइपलाइन और लगातार बढ़ती खपत के बीच अस्पताल की पूरी व्यवस्था दबाव में नजर आ रही है.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीजों की सुरक्षा कितनी सुरक्षित हाथों में है? गुरुवार को एक मरीज की मौत हो गई थी. परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने के आरोप लगाए थे. हालांकि अस्पताल प्रबन्धन ने इस बात से इंकार किया था.

वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन व्यवस्था (Etv Bharat)

ऑक्सीजन प्लांट के नोडल पदाधिकारी डॉ पीयूष कुमार सेंगर के अनुसार, फिलहाल अस्पताल में प्रतिदिन 40 से 50 डी-टाइप जंबो सिलेंडर की खपत हो रही है. मरीजों को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सिलेंडर के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाती है. अस्पताल की पाइपलाइन गर्म होने के कारण ऑक्सीजन का दबाव तेजी से गिरता है और सप्लाई अपेक्षाकृत जल्दी खत्म होने लगती है.

डॉ सेंगर ने बताया कि कोविड काल में लगाए गए पीएसए प्लांट का मेंटनेंस कॉस्ट काफी अधिक है. मशीनें बार-बार खराब होती हैं और उन्हें सुचारु रूप से चालू रखने में काफी तकनीकी परेशानी आती है. यही वजह है कि अब अस्पताल प्रबंधन पीएसए प्लांट के विकल्प के रूप में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है.

उन्होंने बताया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में एक बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन स्टॉक कर रखी जाती है. हर महीने उसमें ऑक्सीजन की फिलिंग की जाती है. इससे सप्लाई अधिक स्थायी और भरोसेमंद मानी जाती है. हालांकि, इस पूरी व्यवस्था की लागत एक करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है.

अस्पताल की परेशानी सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं है. ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन भी अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में एक एजेंसी को पाइपलाइन लगाने का काम दिया गया था. इसे वर्ष 2022 तक पूरा कर अस्पताल प्रबंधन को सौंपना था, लेकिन आज तक यह काम अधूरा पड़ा हुआ है. ऐसे में कई वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो सकी है.