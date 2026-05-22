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SNMMCH में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन व्यवस्था, तीन में दो प्लांट बंद, अब तीसरा भी ठप

धनबाद के SNMMCH में लगे तीनों पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं. सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

SNMMCH Dhanbad
पीएसए ऑक्सीजन प्लांट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 8:00 PM IST

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धनबाद: जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की जान बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर लगाए गए तीन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट आज बदहाल स्थिति में हैं. इनमें से दो प्लांट पहले से बंद पड़े हैं, जबकि एकमात्र चालू प्लांट भी बुधवार को हुई थंडरिंग के बाद खराब हो गया. फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है. लेकिन बढ़ती गर्मी, अधूरी पाइपलाइन और लगातार बढ़ती खपत के बीच अस्पताल की पूरी व्यवस्था दबाव में नजर आ रही है.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीजों की सुरक्षा कितनी सुरक्षित हाथों में है? गुरुवार को एक मरीज की मौत हो गई थी. परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने के आरोप लगाए थे. हालांकि अस्पताल प्रबन्धन ने इस बात से इंकार किया था.

वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन व्यवस्था (Etv Bharat)

ऑक्सीजन प्लांट के नोडल पदाधिकारी डॉ पीयूष कुमार सेंगर के अनुसार, फिलहाल अस्पताल में प्रतिदिन 40 से 50 डी-टाइप जंबो सिलेंडर की खपत हो रही है. मरीजों को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सिलेंडर के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाती है. अस्पताल की पाइपलाइन गर्म होने के कारण ऑक्सीजन का दबाव तेजी से गिरता है और सप्लाई अपेक्षाकृत जल्दी खत्म होने लगती है.

डॉ सेंगर ने बताया कि कोविड काल में लगाए गए पीएसए प्लांट का मेंटनेंस कॉस्ट काफी अधिक है. मशीनें बार-बार खराब होती हैं और उन्हें सुचारु रूप से चालू रखने में काफी तकनीकी परेशानी आती है. यही वजह है कि अब अस्पताल प्रबंधन पीएसए प्लांट के विकल्प के रूप में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है.

उन्होंने बताया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में एक बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन स्टॉक कर रखी जाती है. हर महीने उसमें ऑक्सीजन की फिलिंग की जाती है. इससे सप्लाई अधिक स्थायी और भरोसेमंद मानी जाती है. हालांकि, इस पूरी व्यवस्था की लागत एक करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है.

अस्पताल की परेशानी सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं है. ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन भी अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में एक एजेंसी को पाइपलाइन लगाने का काम दिया गया था. इसे वर्ष 2022 तक पूरा कर अस्पताल प्रबंधन को सौंपना था, लेकिन आज तक यह काम अधूरा पड़ा हुआ है. ऐसे में कई वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो सकी है.

अस्पताल अधीक्षक डीके गिंदौरिया ने स्वीकार किया कि पीएमओ की ओर से स्थापित दो पीएसए प्लांट खराब पड़े हुए हैं. उन्हें ठीक कराने के लिए टेंडर भी निकाला गया, लेकिन किसी एजेंसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऑक्सीजन संकट से बचने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए टेंडर जारी किया गया है.

इधर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी एवं भाजपा नेत्री तारा देवी ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान जा रही है. सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर देने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती. जरूरी है कि वार्डों में मूलभूत सुविधाएं और पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में SNMMCH लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहा है. कभी ICU में एसी और पंखे बंद होने की शिकायत सामने आती है, तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई पर सवाल उठते हैं. अब जबकि तीन में से दो ऑक्सीजन प्लांट पहले से बंद हैं और तीसरा भी तकनीकी खराबी का शिकार हो चुका है, ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. फिलहाल, अस्पताल प्रशासन सिलेंडर के जरिए सप्लाई सुचारु रखने का दावा कर रहा है, लेकिन यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

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