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विदाई पर यूपी की IPS का भावुक पोस्ट, 'मां बनना कमजोरी नहीं, ताकत है!'

IPS चारू निगम की पोस्ट क्यों हुई वायरल?

गर्भावस्था में ड्यूटी, सैल्यूट है!
गर्भावस्था में ड्यूटी, सैल्यूट है! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 7:36 AM IST

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लखनऊ: सुल्तानपुर से विदाई के बीच महिला IPS अधिकारी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के बीच चर्चा में है. पोस्ट में IPS ने अपनी गर्भावस्था के दौरान निभाई गई प्रशासनिक जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए मातृत्व को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बताया है. उनका यह संदेश अब सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण, जिम्मेदारी और कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है.

कौन हैं महिला IPS: असल में सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में महिला IPS अधिकारी चारू निगम ने सुल्तानपुर में अपनी तैनाती के दौरान के अनुभव को सामने रखा है. उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के बावजूद वह लगातार अपनी ड्यूटी और जिले की जिम्मेदारियों को निभाती रहीं. जिले की कानून-व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक गतिविधियों तक पुलिस अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक जिले की जिम्मेदारी संभालने का अनुभव अपने आप में चर्चा का विषय है.

'मातृत्व को कमजोरी समझना गलत': पोस्ट में अधिकारी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिला की व्यक्तिगत परिस्थितियां उसकी पेशेवर क्षमता का पैमाना नहीं होनी चाहिए. अगर जरूरी सहयोग और कार्यस्थल का सकारात्मक माहौल मिले, तो महिलाएं मातृत्व की जिम्मेदारी के साथ अपने करियर में भी आगे बढ़ सकती हैं.

महिला IPS अधिकारी चारू निगम
महिला IPS अधिकारी चारू निगम (Photo Credit: ETV Bharat)

समाज की सोच को महिला IPS का जवाब!: महिला अधिकारी का संदेश सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है. उन्होंने मातृत्व को लेकर समाज में बनी उस सोच पर भी सवाल खड़ा किया है, जिसमें गर्भावस्था को महिला की कार्यक्षमता में कमी से जोड़कर देखा जाता है. उनका कहना है कि मां बनना किसी महिला की कमजोरी नहीं है. इसके उलट, मातृत्व जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ पेशेवर दायित्वों को निभाना महिला के आत्मविश्वास और क्षमता को दिखाता है.

सुल्तानपुर से विदाई पर भावुक हुईं IPS चारू निगम
सुल्तानपुर से विदाई पर भावुक हुईं IPS चारू निगम (Photo Credit: ETV Bharat)



विदाई के वक्त क्यों खास हो गई पोस्ट?: यह पोस्ट ऐसे समय सामने आई जब अधिकारी सुल्तानपुर से विदाई ले रही थीं. लिहाजा इसमें केवल एक अधिकारी के कार्यकाल का अनुभव नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर की झलक भी दिखाई देती है. इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं मातृत्व और करियर के बीच संतुलन को लेकर दबाव महसूस करती हैं. सरकारी सेवा हो या निजी क्षेत्र, गर्भावस्था के दौरान काम जारी रखना कई महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का अपने अनुभव को सार्वजनिक रूप से साझा करना दूसरी कामकाजी महिलाओं के लिए हौसला बढ़ाने वाला संदेश माना जा सकता है.



पोस्ट सामने आने के बाद मातृत्व, महिला अधिकारियों की कार्यक्षमता और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. खास तौर पर 'मां बनना कमजोरी नहीं, ताकत है' वाला संदेश लोगों का ध्यान खींच रहा है. सुल्तानपुर से विदाई के मौके पर लिखी गई यह पोस्ट एक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल की कहानी से आगे बढ़कर कामकाजी महिलाओं के लिए एक सामाजिक संदेश बन गई है.

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