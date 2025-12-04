ETV Bharat / state

रीलबाज आशीष ने युवती को घर से उठाकर शादी की, न्यूड वीडियो बनाकर किया वायरल, अब पुलिस ढूंढ रही

आशीष यादव. ( Ashish Yadav Social Media )

प्रयागराज: जिले के रहने वाले रीलबाज आशीष यादव की करतूत ने पुलिस को सकते में डाल दिया है. आशीष ने एक युवती को घर से जबरन उठाकर शादी कर ली और उसकी ही न्यूड तस्वीरें वायरल कर दीं. पिता की तहरीर पर नैनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तलाश कर रही है. फिलहाज आशीष अभी युवती के साथ फरार है. आशीष के इंस्टाग्राम पर पौने तीन लाख फालोवर्स हैं. पिता के सामने युवती को भगा ले गयाः यमुनानगर के नैनी थाने में युवती के पिता ने अरैल निवासी आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस को दी तहरीर में पिता ने बताया कि वे मंदिर परिसर में परिवार के साथ रहते हैं. 19 नवंबर को आशीष वहां पहुंचा और उनकी बेटी को धमकाते हुए उठा ले गया. विरोध करने पर आशीष ने जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उसकी बेटी घर से जेवर, करीब दो लाख रुपये, आधार कार्ड और अपनी मार्कशीट भी ले गई. आशीष लगातार धमकी दे रहा था कि पुलिस में शिकायत की गई तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगा. धनंजय सिंह के साथ आशीष. (Ashish Yadav Social Media) वायरल वीडियो में नशे में दिख रहा आरोपीः शिकायत के बाद सामने आए वीडियो में आशीष खुद को युवती का पति बता रहा है. वीडियो में दोनों एक कमरे में नजर आ रहे हैं. आशीष नशे की हालत में युवती के साथ अश्लील हरकत कर रहा है. नैनी थाने के इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम का कहना है कि दोनों वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. युवती और आरोपी की तलाश में तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.