रीलबाज आशीष ने युवती को घर से उठाकर शादी की, न्यूड वीडियो बनाकर किया वायरल, अब पुलिस ढूंढ रही

खुद को गोसेवक बताने वाले आशीष के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स, मनोज तिवारी और धनंजय सिंह जैसे कई नेताओं के साथ हैं तस्वीरें

आशीष यादव.
आशीष यादव. (Ashish Yadav Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 3:46 PM IST

प्रयागराज: जिले के रहने वाले रीलबाज आशीष यादव की करतूत ने पुलिस को सकते में डाल दिया है. आशीष ने एक युवती को घर से जबरन उठाकर शादी कर ली और उसकी ही न्यूड तस्वीरें वायरल कर दीं. पिता की तहरीर पर नैनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तलाश कर रही है. फिलहाज आशीष अभी युवती के साथ फरार है. आशीष के इंस्टाग्राम पर पौने तीन लाख फालोवर्स हैं.

पिता के सामने युवती को भगा ले गयाः यमुनानगर के नैनी थाने में युवती के पिता ने अरैल निवासी आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस को दी तहरीर में पिता ने बताया कि वे मंदिर परिसर में परिवार के साथ रहते हैं. 19 नवंबर को आशीष वहां पहुंचा और उनकी बेटी को धमकाते हुए उठा ले गया. विरोध करने पर आशीष ने जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उसकी बेटी घर से जेवर, करीब दो लाख रुपये, आधार कार्ड और अपनी मार्कशीट भी ले गई. आशीष लगातार धमकी दे रहा था कि पुलिस में शिकायत की गई तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगा.

धनंजय सिंह के साथ आशीष.
धनंजय सिंह के साथ आशीष. (Ashish Yadav Social Media)

वायरल वीडियो में नशे में दिख रहा आरोपीः शिकायत के बाद सामने आए वीडियो में आशीष खुद को युवती का पति बता रहा है. वीडियो में दोनों एक कमरे में नजर आ रहे हैं. आशीष नशे की हालत में युवती के साथ अश्लील हरकत कर रहा है. नैनी थाने के इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम का कहना है कि दोनों वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. युवती और आरोपी की तलाश में तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

आशीष सात मुकदमे, जेल भी जा चुकाः इंस्पेक्टर ने बताया कि युवती की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है. आरोपी और युवती मोबाइल फोन स्चिव ऑफ है. दोनों के संबर्स को सर्विलांस पर रखा गया है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी और युवती को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा. पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि आशीष यादव अपराध का पुराना खिलाड़ी है. उसके खिलाफ मारपीट, चोरी, लूट, रंगदारी जैसे सात से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह जेल भी जा चुका है.

आशीष मनोज वाजपेयी के साथ.
आशीष मनोज वाजपेयी के साथ. (Ashish Yadav Social Media)

सोशल मीडिया पर दबंग की छविः अरैल निवासी आशीष के पिता राम गरीब डेयरी चलाते हैं. जबकि आशीष सोशल मीडिया पर खुद को किसी गैंगस्टर की तरह दिखाता था. वह लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए वीडियो बनाता और लोगों को धमकाने की बातें करता है. इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट aashish_yadav_arail नाम से है, जिस पर 258K फॉलोवर हैं. अब तक 571 पोस्ट कर चुका है.

मनोज तिवारी और धनंजय सिंह के साथ फोटोः आशीष भाजपा नेता मनोज तिवारी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, किसान नेता राकेश टिकैत, कांग्रेस नेता अजय राय और उज्ज्वल रमण जैसे कई नेताओं के साथ तस्वीरें डाल चुका है. तस्वीरों के माध्यम से वह लोगों पर रौब भी गांठता रहा है. इंस्टाग्राम पर उसने अपने को गौसेवक बताने के लिए कई तस्वीरें डाल रखी हैं, जिसमें वह गायों की सेवा करते दिख रहा है. कुछ तस्वीरों में उसने यह भी लिख रखा है कि अगर गौ सेवा में उसे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो वह पीछे नहीं हटेगा.

आरोपी की लोकेशन ट्रैक की जा रही है और उसकी गतिविधियों, सोशल मीडिया कनेक्शन और संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है. टीमें कई जगह दबिश देकर लौट चुकी हैं. उम्मीद है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा.- विवेक चंद्र यादव, डीसीपी यमुनानगर

