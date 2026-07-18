ETV Bharat / state

कानपुर में पीआरवी टीम पर हमला; जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर फेंके ईंट-पत्थर, वाहन का शीशा तोड़ा

कानपुर में पीआरवी टीम पर हमला ( Photo credit: ETV Bharat )