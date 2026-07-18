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कानपुर में पीआरवी टीम पर हमला; जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर फेंके ईंट-पत्थर, वाहन का शीशा तोड़ा

एसीपी अंकित कुमार ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर लिया है और दो लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है.

कानपुर में पीआरवी टीम पर हमला
कानपुर में पीआरवी टीम पर हमला (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : चौबेपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में जमीन विवाद सुलझाने पहुंची यूपी-112 पीआरवी की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. विवादित जमीन को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों से न केवल बदसलूकी की, बल्कि ईंट-पत्थर और डंडों से हमला कर पीआरवी वाहन का शीशा भी तोड़ दिया. घटना में दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं हैं. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है.

एसीपी अंकित कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एसीपी अंकित कुमार ने बताया कि शुक्रवार को रूरा थाने की पीआरवी 5156 को चौबेपुर के भवानीपुर गांव में दो पक्षों के बीच गाली-गलौज और विवाद की सूचना मिली थी. पीआरवी टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. इसी दौरान एक पक्ष अत्यधिक उत्तेजित हो गया और पुलिसकर्मियों के साथ न केवल हाथापाई की, बल्कि हमला भी कर दिया. एसीपी ने बताया कि पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और दो लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है. पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है.


यह था पूरा मामला : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवाद गांव के राहुल और दूसरे पक्ष के धीरेंद्र व कन्हैया के बीच जमीन पर टट्टर रखने को लेकर शुरू हुआ था. कन्हैया पक्ष का दावा है कि जमीन विवादित है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर लेखपाल ने भी निर्माण या कब्जे पर रोक लगा रखी है.


राहुल ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव का प्रयास किया, तो मामला और भड़क गया. हमलावरों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.

हमले में पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से पीछे हटना पड़ा. इस पथराव में पीआरवी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पक्ष के पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया है और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में पुलिस टीम पर पथराव; उपद्रवियों के हमले में एक कांस्टेबल और होमगार्ड घायल

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