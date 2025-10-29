ETV Bharat / state

पीआरवी के सिपाही ने महिला के साथ की छेड़खानी, पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड

स्वरूप नगर एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने कहा, आरोपी सिपाही बृजेश सिंह को सस्पेड कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

कानपुर: बुधवार को शहर के काकादेव थाना क्षेत्र में तैनात पीआरवी सिपाही बृजेश सिंह पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया. महिला की ओर से जो साक्ष्य मुहैया कराए गए. उनके आधार पर एसीपी स्वरूपनगर सुमित सुधाकर रामटेके ने सिपाही को निलंबित कर दिया.

पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश: एसीपी ने कहा कि इस प्रकरण की जानकारी पुलिस आयुक्त तक पहुंच गई थी. पुलिस आयुक्त ने पीआरवी सिपाही को फौरन ही निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए.

वहीं, शहर में मंगलवार को विधि छात्र पर चापड़ से हुए हमले के मामले में गुरुदेव चौकी इंचार्ज सचिन भाटी को सस्पेंड किया गया था. विधि छात्र पर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा हमला करने के मामले में चौकी इंचार्ज ने बिना देरी के आरोपियों का साथ देते हुए घायल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था.

पहले भी कई मामलों में खाकी पर उठी उंगली: शहर में कुछ दिनों पहले वकील अखिलेश दुबे के मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से चार थाना प्रभारियों और दो चौकी इंचार्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी की गई थीं.

सभी पर वकील अखिलेश दुबे के समर्थन में काम करने का आरोप लगा था. यही नहीं, इस मामले में तीन एसीपी स्तर के पुलिस अफसरों के नाम आए थे. उन्हें एसआईटी की ओर से नोटिस जारी की गई थीं. हालांकि, अभी तक इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है.

