ETV Bharat / state

नाट्य रूपांतरण से समझाए नए तीन कानूनों के प्रावधान, फिल्मी डायलॉग से बनाए प्रमोशनल वीडियो

तीन नए आपराधिक कानूनों पर जयपुर के जेईसीसी में चल रही है प्रदर्शनी में पुलिस अधिकारी और जवान कलाकार बने नजर आए.

Policemen performing in a theatrical adaptation
नाट्य रूपांतरण में अभिनय करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 5:11 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देशभर में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए करीब सवा साल बीत चुके हैं. लेकिन अभी भी नए कानूनों के प्रावधान को लेकर आमजन में उतनी जागरूकता नहीं है. कई स्टेक होल्डर्स भी अभी नए कानूनों के नए प्रावधानों को लेकर जागरूक नहीं है. करीब 150 साल से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को नए आपराधिक कानूनों से बदल दिया गया है. अब नए कानून के प्रावधान को लेकर आमजन और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने की कवायद में राजस्थान पुलिस की ओर से अनूठी पहल की गई है. नाटक और प्रमोशनल वीडियो के जरिए कानून की जटिलताओं को आसन भाषा में समझाया जा रहा है. जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में चल रही प्रदर्शनी में पुलिस के अधिकारी और जवान कलाकार बनकर नाट्य रूपांतरण के जरिए नए आपराधिक कानून के प्रावधान आसन भाषा में आमजन को समझा रहे हैं. पुलिस के आलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. गत 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था. पहले यह प्रदर्शनी 18 अक्टूबर तक चलनी थी. अब दीपावली के बाद तक यह प्रदर्शनी चलेगी.

नए कानूनों के कई प्रावधान क्रांतिकारी: एडीजी और राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस सेंगथिर ने बताया, 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं. करीब सवा साल बाद भी लोगों में इसके प्रमुख प्रावधानों को लेकर ज्यादा जानकारी और जागरूकता नहीं है. कई प्रावधान अपने आप में क्रांतिकारी हैं. जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है. इस मकसद से केंद्र सरकार के निर्देश पर हर राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूकता के लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है.

नए कानूनों को नाटक के माध्यम से समझाया (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: टीकाराम जूली बोले- नए प्रावधान देशहित में नहीं, जल्दबाजी में लागू किए गए कानून - New Criminal Law

रोचक तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास: वे बोले, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े स्टेक होल्डर जैसे पुलिस, एफएसएल, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, प्रॉसिक्यूशन और न्याय पालिका, सभी साथ मिलकर इन कानूनों को कैसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं. इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी शुरू होने के बाद से करीब 15 हजार लोगों ने इसका अवलोकन किया है. उन्होंने कहा, कानून इतना रोचक विषय नहीं है. इसलिए प्रयास किया गया कि कानून के बिंदुओं को रोचक तरीके से आमजन तक पहुंचाया जाए.

Police play characters
पुलिस ने निभाए किरदार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सीएम गहलोत लिखेंगे पीएम मोदी को खत, कहा - हर थाने में FIR होनी चाहिए कंपलसरी, मॉब लिंचिंग बिल पर कही ये बड़ी बात

जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का प्रावधान: उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के मुख्य प्रावधानों को नाट्य रूपांतरण करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फिल्मी डायलॉग से 8 प्रमोशनल वीडियो बनाकर प्रदर्शनी स्थल पर दिखाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जीरो एफआईआर पहले भी कहीं-कहीं होती थी. लेकिन अब नए कानूनों में जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है. किसी भी घटना की एफआईआर कहीं से भी हो सकती है. इसके लिए संबंधित थाने में जाना जरूरी नहीं है. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर हो सकती है. इसके लिए परिवादी ई-मेल या वाट्सएप से अपनी शिकायत भेज सकते हैं. लेकिन इसमें तीन दिन में परिवादी को थाने जाकर शिकायत पर दस्तखत करना जरूरी होता है. नए कानूनों में पीड़ित केंद्रित प्रावधान किए गए हैं.

Scene of court hearing during play
नाटक के दौरान कोर्ट सुनवाई का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: हिट एंड रन कानून के खिलाफ रोडवेज व निजी वाहन चालकों ने किया 'चक्का जाम', यात्री परेशान

परिवादी को बतानी होती है मामले की प्रगति: उन्होंने बताया कि नए कानूनों में यह भी प्रावधान है कि पुलिस को 90 दिन के भीतर परिवादी को मामले की प्रगति के बारे में लिखित में जानकारी देनी होगी. पहले यह प्रावधान नहीं था. अब यह व्यवस्था है कि एफआईआर का 90 दिन में निस्तारण हो और अगर निस्तारण नहीं हो पाता है, तो परिवादी को लिखित में मामले की प्रगति से अवगत करवाना होगा. उन्होंने बताया कि पुलिस तलाशी में जो भी जब्ती करती है. उसकी ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग जरूरी है. संबंधित कोर्ट को भी इसकी प्रति भेजनी जरूरी है.

संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी: उन्होंने बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए ई-साक्ष्य का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है. संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नए कानूनों में अलग से प्रावधान किए गए हैं. कोई अपराधी फरार है तो भी उसके खिलाफ ट्रायल शुरू कर उसे सजा दिलवाई जा सकती है. संगठित अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति को लेकर भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं. पुलिस अब ऐसी संपत्तियों को जब्त कर सकती है.

संगठित अपराध और आतंकवाद की साफ परिभाषा: आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पहले मानसिकता थी कि किसी मामले का निस्तारण होने में समय लगेगा. अब समय को कम करने का प्रयास किया गया है. अनुसंधान और ट्रायल में भी समयसीमा लागू की गई है. अब तकनीक का प्रयोग बढ़ा है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जो महत्ता मिलने चाहिए, उसके आधार पर भी सजा के प्रावधान किए गए हैं. वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया है और एफएसएल की भूमिका मजबूत की गई है. गंभीर प्रकृति के अपराध में एफएसएल की जांच जरूरी की गई है. इसके साथ ही पीड़ित को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधान किए गए हैं. विटनेस प्रोटेक्शन की भी नए कानूनों में बात की गई है. इसके साथ ही पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी गई है. संगठित अपराध और आतंकवाद को भी स्पष्ट परिभाषित किया गया है.

एफएसएल नई तकनीक-उपकरणों से लैस: एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि नए कानूनों में तकनीकी रूप से एफएसएल के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है. इस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं. इस कवायद में 56 मोबाइल फोरेंसिक वाहन जिलों में भेजे गए हैं. ये वाहन जिलों में जाएंगे और सात साल से अधिक सजा वाली आपराधिक वारदातों में एफएसएल जांच जरूरी है. इसलिए इन लैब को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है. ताकि घटनास्थल से सटीक वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सके. एफएसएल रिपोर्ट जल्द से जल्द पहुंचे. इसका भी प्रावधान किया गया है.

TAGGED:

POLICE EXHIBITION IN JECC
WHAT IS ZERO FIR
3 NEW LAWS IN DRAMATIC ADAPTATION
DRAMATIC ADAPTATION OF NEW LAWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

GST 2.0 के चलते Kawasaki Versys 1100 की कीमत में हुआ इजाफा, जानें कितनी हुई महंगी

लगातार 2 हार के बाद भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया, महाकालेश्वर मंदिर में की भस्म आरती

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लोगों के सपने हो रहे पूरे; डिजिटल भुगतान में भी आया उछाल

दीपावली 20 अक्टूबर को ही शुभ, जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.