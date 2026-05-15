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सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026; अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनंतिम अनुमति, प्रस्तुत करना होगा वैध खेल प्रमाण पत्र

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 में एक अभ्यर्थी को इस शर्त पर बैठने की अनंतिम अनुमति दी है कि उसे तत्काल सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना वैध खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. अभ्यर्थी वैध प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहती है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है. इसे भविष्य में किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया के लिए नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने नीतू गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद के लिए ओबीसी व उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के तहत आवेदन किया था लेकिन, अनिवार्य खेल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गत पांच मई को उसका आवेदन निरस्त कर दिया. आयोग की ओर से तर्क दिया गया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था और अभ्यर्थी ने सुधार के लिए दी गई समय सीमा का लाभ भी नहीं उठाया.