CSC के संचालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, फार्म-6 में पूरा पता व सही पिन कोड भरने से जल्द मिलेगा मतदाता पहचान पत्र
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:04 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने के लिए पात्र नागरिक ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन किया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि आवेदक ऑनलाइन माध्यम से स्वयं या जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से फार्म-6 जमा करने पर मोबाइल नम्बर पर रेफरेन्स नम्बर की सूचना प्राप्त न होने की दशा में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है, जिससे एक से अधिक प्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या पैदा हो रही है. इस सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि नागरिक स्वयं या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरे जाने वाले फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है. फार्म-6 भरते समय फार्म पर आवेदक या उसके संबंधी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है. फार्म में दिया गया मोबाइल नम्बर Elector Data में EPIC ID के साथ Link हो जाता है. फार्म-6 का Final Submission e-sign के बाद होता है.
e-sign होने के बाद ही फार्म का रेफरेंस नम्बर जनरेट होता है. e-sign के लिए आवेदक को अपना आधार नम्बर देने के बाद आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होता है. OTP डालने पर e-sign Successfully complete हो जाता है. फार्म को e-sign से सबमिट करने पर फार्म सफलतापूर्वक जमा होने संबंधी मैसेज मिलता है, जिससे फार्म जमा होने की पुष्टि हो जाती है.
आवेदक के फार्म-6 में भरा जाने वाला मोबाइल नम्बर और आधार लिंक मोबाइल नम्बर अलग-अलग हो सकता है. फार्म-6 सबमिट होने पर रेफरेंस नम्बर उसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है जो फार्म-6 में अंकित किया गया है. भविष्य में इस रेफरेंस नम्बर की सहायता से आवेदन को ट्रैक भी किया जा सकता है. अगर आवेदक का फार्म जन सुविधा केन्द्र के संचालक की तरफ से भरा जा रहा है तो संचालक फार्म भरते समय सम्बन्धित आवेदक का वास्तविक, सक्रिय मोबाइल नम्बर ही फार्म में अंकित करे, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के मोबाइल नम्बर पर फार्म जमा होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाए. जन सुविधा केन्द्र के संचालक अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर या कोई काल्पनिक या गलत मोबाइल नम्बर आवेदक के मोबाइल नम्बर के स्थान पर बिल्कुल भी अंकित नहीं किया जाना चाहिए.
कभी-कभी नेटवर्क की समस्या होने के कारण फार्म-6 में भरे गये मोबाइल नम्बर पर रेफरेंस नम्बर की सूचना प्राप्त नहीं होती है. फार्म ई-साइन होने के पश्चात् फार्म का रेफरेन्स नम्बर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होता है. आवेदक के मोबाइल नम्बर पर सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेन्स नम्बर का स्क्रीन शॉट लिया जाए या रेफरेन्स नम्बर नोट कर आवेदक से साझा किया जाए, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के समान फार्म भरे जाने की पुनरावृत्ति न हो और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी ज्ञात कर सके.
मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) डाक विभाग से स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को भेजा जाता है. फार्म में निवास का पता अपूर्ण या गलत पिन कोड भरे जाने की स्थिति में डाक विभाग से इस प्रकार के मतदाता पहचान पत्र वापस कर दिये जाते हैं, इसलिए फार्म-6 भरते समय आवेदक का निवास का पूरा पता सही पिन कोड के साथ दिया जाना आवश्यक है, जिससे मतदाता को मतदाता पहचान पत्र सही पते पर ससमय प्राप्त हो सके.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-6 भरते समय आवेदक का वास्तविक और सक्रिय मोबाइल नम्बर भरे जाने के कई लाभ होते हैं. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की पुष्टि संबंधी सूचना रेफरेंस नम्बर सहित आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होती है. रेफरेंस नम्बर की सहायता से भविष्य में आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है. आवेदन में पता, फोटो, आयु प्रमाणपत्र अथवा अन्य जानकारी के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो आवेदक के दिए गये मोबाइल नम्बर पर समय से सूचित किया जा सकता है. मतदाता रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की सहायता से अपना e-EPIC कभी भी और कहीं भी डाउनलोड कर सकता है.
मतदाता पहचान पत्र संख्या याद न होने की दशा में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से नागरिक सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) या ECINET Mobile App के माध्यम से मतदाता सूची में अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ ही अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदेय स्थल तथा बीएलओ की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है.
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