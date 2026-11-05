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CSC के संचालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, फार्म-6 में पूरा पता व सही पिन कोड भरने से जल्द मिलेगा मतदाता पहचान पत्र

CSC के संचालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने के लिए पात्र नागरिक ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन किया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि आवेदक ऑनलाइन माध्यम से स्वयं या जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से फार्म-6 जमा करने पर मोबाइल नम्बर पर रेफरेन्स नम्बर की सूचना प्राप्त न होने की दशा में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है, जिससे एक से अधिक प्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या पैदा हो रही है. इस सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नागरिक स्वयं या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरे जाने वाले फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है. फार्म-6 भरते समय फार्म पर आवेदक या उसके संबंधी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है. फार्म में दिया गया मोबाइल नम्बर Elector Data में EPIC ID के साथ Link हो जाता है. फार्म-6 का Final Submission e-sign के बाद होता है.

e-sign होने के बाद ही फार्म का रेफरेंस नम्बर जनरेट होता है. e-sign के लिए आवेदक को अपना आधार नम्बर देने के बाद आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होता है. OTP डालने पर e-sign Successfully complete हो जाता है. फार्म को e-sign से सबमिट करने पर फार्म सफलतापूर्वक जमा होने संबंधी मैसेज मिलता है, जिससे फार्म जमा होने की पुष्टि हो जाती है. आवेदक के फार्म-6 में भरा जाने वाला मोबाइल नम्बर और आधार लिंक मोबाइल नम्बर अलग-अलग हो सकता है. फार्म-6 सबमिट होने पर रेफरेंस नम्बर उसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है जो फार्म-6 में अंकित किया गया है. भविष्य में इस रेफरेंस नम्बर की सहायता से आवेदन को ट्रैक भी किया जा सकता है. अगर आवेदक का फार्म जन सुविधा केन्द्र के संचालक की तरफ से भरा जा रहा है तो संचालक फार्म भरते समय सम्बन्धित आवेदक का वास्तविक, सक्रिय मोबाइल नम्बर ही फार्म में अंकित करे, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के मोबाइल नम्बर पर फार्म जमा होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाए. जन सुविधा केन्द्र के संचालक अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर या कोई काल्पनिक या गलत मोबाइल नम्बर आवेदक के मोबाइल नम्बर के स्थान पर बिल्कुल भी अंकित नहीं किया जाना चाहिए.