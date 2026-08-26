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अलवर : हाई रिस्क गर्भवतियों और थैलेसीमिया मरीजों को बिना डोनर दे रहे खून, खपत जितनी आवक नहीं...नतीजा-बैंक में ब्लड का टोटा

अलवर अस्पताल के ब्लड बैंक पर बढ़ रहा रोजाना 40 यूनिट खपत का भार. रक्तदान शिविरों में कमी का असर ब्लड बैंक पर पड़ रहा.

District Hospital, Alwar
जिला अस्पताल, अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 10:07 AM IST

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अलवर: गर्भवती महिलाओं को बिना रिप्लेसमेंट रक्त मुहैया कराने की सरकारी व्यवस्था अब खुद सरकारी ब्लड बैंक को भारी पड़ने लगी है. कारण है कि अलवर के महिला अस्पताल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों में रोजाना 30 से 40 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ रही है. इसका असर सरकारी ब्लड बैंक के स्टॉक पर पड़ रहा है. नियमित रक्तदान शिविरों में कमी के चलते नए रक्तदाताओं से मिलने वाला रक्त भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इससे अस्पताल प्रशासन के सामने जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त स्टॉक बनाए रखना चुनौती बन गया. अलवर जिला अस्पताल में करीब 25 दिन में एएनसी वाली गर्भवती महिलाओं को 734 यूनिट रक्त बिना डोनर दिया गया है.

जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि अस्पताल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों में खून की आवश्यकता सामान्य प्रसव की तुलना में ज्यादा रहती है. प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव की आशंका वाले केस में चिकित्सक को पहले से खून की उपलब्धता रखनी होती है. यही कारण है कि महिला अस्पताल में भर्ती हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन ब्लड बैंक से बड़ी मात्रा में खून भेजना पड़ रहा है. पीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल से रोजाना 30 से 40 यूनिट खून महिला अस्पताल की आवश्यकता पूर्ति के लिए पहुंचाया जा रहा है. महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के प्रसव में खून की खपत बढ़ने से जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अलग-अलग रक्त समूहों का स्टॉक प्रभावित हो रहा है.

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पढ़ें:अब गर्भवती महिलाओं को बिना रिप्लेसमेंट डोनर के मिलेगा ब्लड, सरकारी ब्लड बैंकों को निर्देश जारी

थैलेसीमिया मरीजों को भी नियमित जरूरत: पीएमओ शर्मा ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को भी रक्त जरूरत होती है. इस कारण जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की जरुरत रहती है. थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को हर 15 दिन के अंतराल पर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है. ऐसे मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता जरूरी होती है. सरकार की ओर से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के साथ थैलेसीमिया मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर बिना डोनर रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे गंभीर मरीजों को तत्काल राहत मिल रही है. इससे ब्लड बैंक के स्टॉक में कमी की समस्या होने लगी है.

थैलेसीमिया जेनेटिक बीमारी: पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि थैलेसीमिया जेनेटिक बीमारी है, जिसमें पीड़ित को थकान महसूस होती और खून की कमी होती है. रोगी पीला सा दिखता है. उसका यूरिन डार्क कलर का आता है. रोगी की ग्रोथ रुकने की आशंका रहती है. इस गंभीर बीमारी के रोगी के ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है. इसके लिए ब्लड बैंक में दो दिन पहले सूचना देनी होती है ताकि ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

पढ़ें:सरकारी अस्पतालों में रक्त संकट होगा खत्म, रक्तदान शिविरों का 50% ब्लड होगा रिजर्व

रक्तदान से ही रह सकती है खून की उपलब्धता: पीएमओ डॉ. शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से हर जरूरतमंद रोगी को पर्याप्त खून उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है. इन दिनों ब्लड बैंक में खून की खपत के ज्यादा दवाब के चलते खून की कमी हो रही है. उन्होंने आमजन से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रक्तदान करने की अपील की. पीएमओ ने कहा, जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका नियमित स्वैच्छिक रक्तदान है. जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इन दिनों ओ-पॉजिटिव की 67 यूनिट, बी पॉजिटिव 9, एबी-पॉजिटिव 10, ओ नेगेटिव 12, ए-पॉजिटिव एक और एबी नेगेटिव एक यूनिट उपलब्ध है, जबकि ए-नेगेटिव और बी-नेगेटिव की एक भी यूनिट नहीं है.

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