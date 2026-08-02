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दिल्ली LG ने किरोड़ी मल कॉलेज के छात्रों को किया संबोधित, दिया आत्मविश्वास और ईमानदारी का संदेश

उपराज्यपाल ने विश्वास जताया कि उनकी शैक्षणिक यात्रा ज्ञान, सेवा और उत्कृष्टता की भावना से प्रेरित होकर देश के विकास में जरूरी योगदान देगी.

उपराज्यपाल टी.एस. संधू
उपराज्यपाल टी.एस. संधू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 7:45 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम-2026 में दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने शैक्षणिक जीवन का अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूं और अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों की शिक्षा दिल्ली में ही की.

उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी क्षमताओं, भारत की संस्थाओं और देश में उपलब्ध अवसरों पर विश्वास रखने का आह्वान करते हुए कहा कि "भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी अब आपकी है." इस अवसर पर उन्होंने किरोड़ी मल कॉलेज के इन्क्यूबेशन सेंटर और साइंस ब्लॉक की नई लिफ्ट का उद्घाटन भी किया और शोध-पत्र प्रकाशित करने वाले विद्यार्थियों और उनके संकाय मार्गदर्शकों को सम्मानित किया.

शिक्षा को बताया सफलता की मजबूत नींव

शंकर लाल कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि कभी विदेश जाकर पढ़ाई नहीं की, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली शिक्षा ने ही देश और विदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने का आत्मविश्वास और क्षमता दी. उन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थी खुद पर भरोसा रखें और मिले अवसरों का सही उपयोग करें तो वह किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

केएमसी की सात दशक पुरानी शैक्षणिक विरासत की सराहना

उन्होंने कहा कि किरोड़ी मल कॉलेज पिछले सात दशकों से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान केवल उसकी रैंकिंग, आधुनिक भवनों या सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि उन जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों से होती है जिन्हें वह समाज के लिए तैयार करता है. इस कॉलेज के पूर्व छात्र प्रशासन, विज्ञान, कला, शिक्षा और अन्य अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

शोध संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विद्यार्थियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के अंतर्गत शोध-पत्र प्रकाशित करने वाले विद्यार्थियों और उनके संकाय मार्गदर्शकों को सम्मानित किया गया. उपराज्यपाल ने इसे एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शुरुआत से ही विद्यार्थियों के भीतर शोध, नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास भविष्य के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को तैयार करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं.

इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन, नवाचार पर दिया जोर:

उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने कॉलेज के नए इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रहे, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के केंद्र बन रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार का उल्लेख किया कि भारत के विश्वविद्यालय परिसर युवा शक्ति को नई दिशा देने वाले प्रगतिशील केंद्र बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पाने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित करना होगा.

सुगम और समावेशी परिसर की दिशा में एक और कदम:

उपराज्यपाल ने कॉलेज के साइंस ब्लॉक में नई लिफ्ट का भी उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक आधारभूत सुविधा नहीं बल्कि समावेशी और सभी विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर उपलब्ध कराने की दिशा में कॉलेज की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं.

उपराज्यपाल ने नए विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और स्वतंत्र सोच विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन केवल डिग्री लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण का सबसे जरूरी चरण है. साथ ही आग्रह किया कि वह जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के साथ-साथ ईमानदारी, अनुशासन और लोकसेवा के मूल्यों को अपने आचरण का हिस्सा बनाएं. उन्होंने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनकी शैक्षणिक यात्रा ज्ञान, सेवा और उत्कृष्टता की भावना से प्रेरित होकर देश के विकास में जरूरी योगदान देगी.

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