ETV Bharat / state

लखनऊ में निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर बड़े इमामबाड़े पर विरोध-प्रदर्शन; मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- "बैठक में तय होगी आगे की रणनीति"

लखनऊ : राजधानी में शुक्रवार को बड़े इमामबाड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्किंग और ‘लजीज गली’ परियोजना को लेकर विरोध सामने आया. जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग रूमी गेट होते हुए निर्माणाधीन पार्किंग स्थल तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों पर कड़ी आपत्ति जताई.

प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे. इस विरोध मार्च में मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी समेत शिया समुदाय के कई प्रमुख लोग और बड़ी संख्या में अंजुमनों के सदस्य मौजूद रहे.





इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि फिलहाल यह केवल दौरा और निरीक्षण था, जबकि रविवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया तो छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक लोगों का विशाल जनसैलाब उमड़ेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है. उन्होंने उसे पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि न तो कोई बैठक हुई और न ही किसी प्रकार की सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि बड़े इमामबाड़े और आसपास का इलाका ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहां होने वाले निर्माण कार्यों पर समुदाय की राय आवश्यक है.