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लखनऊ में निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर बड़े इमामबाड़े पर विरोध-प्रदर्शन; मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- "बैठक में तय होगी आगे की रणनीति"

प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे.

लखनऊ में बड़े इमामबाड़े पर विरोध-प्रदर्शन
लखनऊ में बड़े इमामबाड़े पर विरोध-प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : राजधानी में शुक्रवार को बड़े इमामबाड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्किंग और ‘लजीज गली’ परियोजना को लेकर विरोध सामने आया. जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग रूमी गेट होते हुए निर्माणाधीन पार्किंग स्थल तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों पर कड़ी आपत्ति जताई.

प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे. इस विरोध मार्च में मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी समेत शिया समुदाय के कई प्रमुख लोग और बड़ी संख्या में अंजुमनों के सदस्य मौजूद रहे.



इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि फिलहाल यह केवल दौरा और निरीक्षण था, जबकि रविवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया तो छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक लोगों का विशाल जनसैलाब उमड़ेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है. उन्होंने उसे पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि न तो कोई बैठक हुई और न ही किसी प्रकार की सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि बड़े इमामबाड़े और आसपास का इलाका ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहां होने वाले निर्माण कार्यों पर समुदाय की राय आवश्यक है.




शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि रविवार को होने वाली बैठक में समुदाय की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदाय प्रशासन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि अपनी शर्तों और मांगों के आधार पर बातचीत करेगा.

मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि एक आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई थी कि ‘लजीज गली’ निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं? आरटीआई के जवाब में संबंधित संस्था द्वारा अनुमति दिए जाने की बात सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्पष्ट है कि पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ में शिया धर्मगुरुओं की हुंकार, हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

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