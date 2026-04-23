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'केला, चिप्स भी जब्त' भारत-नेपाल बॉर्डर पर लोगों का गुस्सा देखिए

क्या है नियम? : नेपाल के कस्टम कानून (भंसार महाशुल्क ऐन) में पहले से प्रावधान था कि 100 नेपाली रुपये (लगभग 62-70 भारतीय रुपये) से ज्यादा मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी (भंसार) देना अनिवार्य है.

अब तक भारत नेपाल सीमा से जो सामानों का आयात निर्यात होता रहा है, उससे सबसे ज्यादा फायदा नेपाल के नागरिकों को होता था. नेपाल के नागरिक भारतीम सीमा से सटे बाजार से सामान खरीदते थे. खासकर शादी विवाह के सीजन में लोग खूब खरीदारी करते थे. अब केला से लेकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंग्स तक पर भंसार (कस्टम शुल्क) वसूला जा रहा है.

नेपाल सीमा पर खरीद शुल्क, फैसले पर विरोध : नेपाल बॉर्डर पर नेपाली लोगों को भारत से ग्रॉसरी और फ्रूट्स तक लेकर नहीं जाने दे रहे हैं. साथ ही कस्टम ड्यूटी 5% से 80% तक लगा दी गई है, जो पहले फ्री थी. जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है. इस फैसले का नेपाल और भारत दोनों तरफ के सीमावर्ती बाजारों जैसे बिहार के जोगबनी और रक्सौल में काफी विरोध हो रहा है.

मोतिहारी : नेपाल सरकार द्वारा भारत के सीमावर्ती कस्बों से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. सीमा क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि यह कदम उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वे लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं.

पहले नियम में ढिल थी. लोग छोटी-मोटी खरीदारी (सब्जी, फल, किराना, तेल, चीनी आदि) बिना टैक्स दिए आसानी से ले जाते थे (व्यक्तिगत उपयोग के नाम पर). लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है. सीमा पर सशस्त्र प्रहरी बल (APF) और कस्टम अधिकारी हर बैग की जांच कर रहे हैं.

100 नेपाली रुपया से ज्यादा का कोई भी सामान (केला, कोल्ड ड्रिंक, तेल, चीनी) पर ड्यूटी चुकानी होगी (5% से 80% तक, सामान के हिसाब से + VAT भी लग सकता है). ड्यूटी नहीं चुकाने पर सामान जब्त हो सकता है.

नेपाल सरकार का तर्क क्या है? : नेपाल सरकार का कहना है कि यह पुराना नियम 2023 से है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा है. इससे तस्करी रुकेगी और नेपाल के लोकल सामान को बढ़ावा मिला, जिससे देश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. इससे पहले लोग छोटे मोटे सामान भारत क्षेत्र से बिना टैक्स लाते थे, जिससे नेपाल का बाजार प्रभावित होता था.

''यह कदम तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है. तस्कर आम लोगों के जरिए छोटे-छोटे सामान कई बार मंगवाकर बाद में उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर बेचते हैं. 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व नहीं मिलता, लेकिन इससे तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है. इस सख्ती से नेपाल के सीमावर्ती शहरों के व्यापारियों को भी फायदा होने की उम्मीद है.'' - किशोर बरतौला, निदेशक, सीमा शुल्क विभाग नेपाल

नेपाल में एंट्री के लिए सख्त नियम लागू : इसी तरह नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए नए, सख्त नियम लागू किए हैं. अब नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार अनुमति और दैनिक शुल्क अनिवार्य है. दोपहिया के लिए ₹100, तीनपहिया के लिए ₹400 और चारपहिया के लिए ₹600 प्रतिदिन शुल्क चुकाना होगा.

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