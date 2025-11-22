ETV Bharat / state

रूस में फंसे हरियाणवी युवा, यूक्रेन युद्ध में भेजा गया, रोहतक में परिजनों के साथ नवीन जयहिंद ने की वापस लाने की मांग

रूसी सेना में फंसे हरियाणवी युवाओं को मुक्त कराने की मांग को लेकर हरियाणा में लगातार मांग उठ रही है.

रोहतक में प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025

रोहतक: हरियाणा निवासी बड़ी संख्या में युवा रूस में फंस गए हैं. जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रूसी सेना में कई हरियाणवी युवकों को जबरन भर्ती किया गया है. कई युवकों की तो मौत भी हो गई है. 2 युवकों की तो डेड बॉडी आ चुकी है. जबकि कई युवकों से परिजनों का काफी समय से कोई संपर्क नहीं है. शनिवार को इन युवकों के परिजन रोहतक पहुंचे और जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद के सामने यह मामला रखा. जयहिंद ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दखल देने की मांग की है.

एजेंटों के झांसे में आ जा रहे हैं युवाः हरियाणा के विभिन्न जिलों के युवक रूस में स्टडी वीजा पर गए हुए हैं. पढ़ाई के दौरान ये युवक वहां पर रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर भी काम कर रहे हैं. इस बीच काफी संख्या में युवक वहां पर एजेंट के झांसे में आ गए हैं. इन एजेंट ने झूठ बोलकर इन युवकों को रूसी सेना में भर्ती करा दिया. इन युवकों को हर माह करीब ढाई लाख रुपए वेतन देने का झांसा दिया गया.

रूसी सेना में भर्ती किए युवाओं को मुक्त कराने की मांग (Etv Bharat)

ढाई लाख रुपए वेतनमान के झांसे में फंसाः रोहतक जिला के तैमरपुर गांव के श्री भगवान ने बताया कि "उसका भांजा संदीप एक साल पहले रूस में स्टडी वीजा पर गया था. वहां पर 10 माह तक एक रेस्टोरेंट में उसने काम किया. इसी दौरान एक एजेंट से संपर्क हुआ, जिसने झांसा दिया कि रूस की सेना में भर्ती होने पर हर माह ढाई लाख रुपए वेतनमान दिया जाएगा. संदीप झांसे में आ गया. जिस एग्रीमेंट पर उसने हस्ताक्षर किए, वो रूसी भाषा में था. 3 माह की ट्रेनिंग की बात कही गई थी. लेकिन सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया."

कहीं से नहीं मिल रही है मददः श्रीभगवान ने बताया कि "शुरुआत में संदीप से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई थी, जिसने अपनी दिक्कत के बारे में बताया गया. फिलहाल पिछले डेढ़ माह से भी ज्यादा समय से संदीप से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिख चुके हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी धरना दे चुके हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला."

झूठ बोलकर सेना में भर्ती करने का आरोपः हिसार जिला के मदनहेड़ी गांव के सोनू की डेड बॉडी 29 अक्टूबर को भारत आई. जिसके बाद यहां अंतिम संस्कार किया गया. उसके भाई विकास ने बताया कि सोनू वर्ष 2024 में स्टडी वीजा पर रूस गया था और वहां पर पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहा था. इस बीच वीजा खत्म होने लगा तो एक एजेंट के झांसे में आ गया, जिसने झूठ बोलकर उसे रूस की सेना में भर्ती करा दिया. उसे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देने की बात कही गई थी लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया. शुरुआत में सोनू से संपर्क हुआ था, फिर बाद में उसकी मौत की सूचना ही मिली."

युवकों को रूस सेना में किया गया है भर्तीः रुस गए युवकों के परिजनों की बात सुनने के बाद जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद ने बताया कि "हरियाणा के कई युवकों को झूठ बोलकर रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया है. वे भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन युवकों को वापस भारत लाया जाए." उन्होंने सवाल उठाया कि "रूस की नागरिकता के बिना किस प्रकार इन युवकों को रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया."

रूस में फंसे हरियाणवी युवा
