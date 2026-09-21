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सूरजागढ़ माइंस के वाहनों को शुरू करने की मांग, हजारों लोगों ने निकाली रैली, सड़क पर भरी हुंकार

कांकेर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है. सूरजागढ़ माइंस के वाहनों की आवाजाही को शुरू करने की मांग की है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Protest In Pakhanjur
कांकेर के पखांजूर में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
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कांकेर: सूरजागढ़ माइंस के वाहनों की आवाजाही अभी बंद है. अब इन वाहनों की आवाजाही को शुरू करने की मांग तेज हो गई है. इसे लेकर कांकेर में लोगों ने आंदोलन किया. रैली निकालकर सूरजागढ़ माइंस के वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग की है. माइंस से जुड़े स्थानीय युवा, कर्मचारी और उनके परिवार बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और पखांजूर नगर में रैली निकालकर वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग की. रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के नाम नयाब तहसीलदार पखांजूर को ज्ञापन सौंपा.

रोजगार बचाओ, परिवार बचाओ के गूंजे नारे

रैली का आयोजन पखांजूर के मेला ग्राउंड से किया गया. यहां बड़ी संख्या में माइंस से जुड़े कर्मचारी, स्थानीय युवा और उनके परिजन जुटे. रैली मेला ग्राउंड से निकलकर नया बाजार और पुराना बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हमें रोजगार चाहिए के नारे लगाए. परिवारों ने रोजगार बचाओ, परिवार बचाओ और माइंस की गाड़ियां चालू करना होगा के नारे लगाए.

सूरजागढ़ माइंस के बंद वाहनों का मुद्दा गरमाया (ETV BHARAT)

पिछले कुछ दिनों से माइंस वाहनों की आवाजाही बंद होने से सूरजागढ़ माइंस से जुड़े स्थानीय लोगों के सामने रोजगार और आर्थिक संकट की स्थिति बनने लगी है- माइंस कर्मचारी

Rally In Kanker
कांकेर में रैली (ETV BHARAT)

माइंस में प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा वाहन संचालन, वाहन देखरेख, सुरक्षा, पेट्रोलिंग और अन्य गतिविधियों से भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. इसलिए इसे शुरू करना चाहिए- ग्रामीण महिला

Surjagarh Mines Employees
ज्ञापन सौंपते सुरजागढ़ माइंस के कर्मचारी (ETV BHARAT)

युवाओं ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ माइंस से जुड़े स्थानीय रोजगार को सुरक्षित रखने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा और रोजगार, दोनों को ध्यान में रखते हुए जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर माइंस वाहनों की आवाजाही नहीं शुरू हुई तो यह आंदोलन और तेज होगा.

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