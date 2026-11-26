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नालंदा परिसर के निर्माण पर धमतरी के हटकेशर में विरोध, महापौर बोले- वर्क ऑर्डर जारी, दूसरा विकल्प नहीं

धमतरी: हटकेशर में प्रस्तावित नालंदा परिसर के निर्माण को लेकर विवाद गहराने लगा है. हटकेशर, सुभाषनगर और शीतलापारा के रहवासियों ने निर्माण के लिए चयनित भूमि पर आपत्ति जताते हुए इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की. इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट और नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है. रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

रहवासियों का कहना है कि जिस भूमि पर नालंदा परिसर (ग्रंथालय) बनाने की तैयारी है, उसका उपयोग लंबे समय से क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होता आ रहा है. यहां भागवत कथा, हरिकीर्तन, रामायण पाठ, मड़ई, शादी-विवाह और छठी जैसे आयोजन होते हैं. क्षेत्र में सामूहिक कार्यक्रमों के लिए यह प्रमुख स्थान है. ऐसे में यहां भवन निर्माण होने से सामाजिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध जगह खत्म हो जाएगी.

हटकेशर में विरोध (ETV Bharat)



पहले भी सौंप चुके हैं ज्ञापन

वार्डवासियों के मुताबिक, इस जमीन पर नालंदा परिसर बनाने के प्रस्ताव को लेकर पहले भी आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है. नगर निगम, एसडीएम और कलेक्टर को 2 बार ज्ञापन सौंपा गया था. अंतिम बार 2 फरवरी 2026 को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और रहवासियों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान दिलाया गया था. उस दौरान इस विषय पर विचार करने का आश्वासन मिला था. इसके बावजूद उसी स्थान पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी से लोगों में नाराजगी है. रहवासियों का कहना है कि नालंदा परिसर और आधुनिक ग्रंथालय का निर्माण निश्चित रूप से अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए ऐसी जगह का चयन होना चाहिए, जहां पहले से संचालित सामुदायिक गतिविधियां प्रभावित न हों. उन्होंने प्रशासन से प्रस्तावित स्थल बदलकर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर निर्माण कराने की मांग की है.

स्वीकृति और टेंडर हो चुका पूरा:महापौर

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि हटकेशर वार्ड के कुछ लोग उनसे मिलने आए थे. उनकी आपत्तियों और मांगों को उचित स्तर पर रखा जाएगा. शासन-प्रशासन से चर्चा कर इस मामले में क्या संभव है, इस पर बात की जाएगी. महापौर ने स्पष्ट किया कि नालंदा परिसर की स्वीकृति मिल चुकी है. इसका टेंडर होने के साथ वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है. फिलहाल हटकेशर में मड़ई का आयोजन चलने के कारण मिट्टी परीक्षण का काम नहीं हो पाया है. अब 28 नवंबर को प्रस्तावित स्थल से सॉइल टेस्ट के लिए मिट्टी का नमूना लिया जाएगा.



वार्ड के कुछ लोग चाहते हैं कि वहां नालंदा परिसर का निर्माण न हो. उनकी बातों से प्रशासन को अवगत कराया जाएगा. हालांकि, नालंदा परिसर के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है: रामू रोहरा, महापौर, धमतरी



क्या निकलेगा बीच का रास्ता