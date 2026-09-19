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UPI पर प्रस्तावित MDR के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, व्यापार मंडल ने भी जताई नाराजगी

कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई/औरैया: कांग्रेस ने यूपीआई पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता सांसद जयप्रकाश के आवास का घेराव करने और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपने निकल पड़े. हालांकि पुलिस ने आवास विकास क्षेत्र में इन्हें रोक लिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई. उसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. कांग्रेस का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगामी 15 अक्टूबर से 2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू किया जाना प्रस्तावित है. इसी तरह 75 हजार या उससे अधिक के लेनदेन पर यह 300 तक होगा. देश में पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी है. अब डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने से छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ेगा. ​हिरासत के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आम जनता, गरीबों और छोटे व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है. हरदोई के सांसद को जनता का प्रतिनिधि होने के नाते इस विषय को संसद और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करनी चाहिए. ​