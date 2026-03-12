ETV Bharat / state

खाड़ी तनाव के बीच एलपीजी सप्लाई पर शिकंजा: अब 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, डूंगरपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही मिलेगा अगला. डूंगरपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया.

hike in domestic gas prices
डूंगरपुर में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Dungapur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 2:49 PM IST

भरतपुर/ डूंगरपुर: खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशभर में घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) के वितरण को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल मेजर लागू कर दिए हैं. इसके तहत अब किसी भी घरेलू उपभोक्ता को एक सिलेंडर की रिफिल मिलने के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही दिया जाएगा. इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है.वहीं, केंद्र के इस कदम और बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया.

भरतपुर में कंट्रोल ऑर्डर लागू, पर्याप्त स्टॉक का दावा: केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद भरतपुर जिले में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक है और प्रतिदिन 5,000 से 5,500 सिलेंडरों की खपत के मुकाबले आपूर्ति सामान्य है. कलेक्टर ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराकर एजेंसियों के बाहर लाइन नहीं लगाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके. कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों या सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों से बचें. कई स्थानों पर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. उपभोक्ता अपनी नियमित बुकिंग कराएं, उन्हें गैस सिलेंडर घर तक उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्थिति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है. इसमें जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं. यह टीम गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर कालाबाजारी, जमाखोरी या किसी भी प्रकार की अनियमितता पर नजर रखेगी.

डूंगरपुर में कांग्रेस ने फूंका पुतला, लगाए महंगाई के आरोप: डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने घरेलू गैस की कीमतों में पहले की गई बढ़ोतरी और अब गैस की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. डूंगरपुर विधायक एवं जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने महंगाई के प्रतीक के रूप में गैस सिलेंडर भी अपने साथ लेकर रैली निकाली. विधायक घोगरा ने आरोप लगाया कि 'डबल इंजन" की सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. उन्होंने कहा कि कीमतों में वृद्धि और सप्लाई में रुकावट के कारण होटल-ढाबों का कामकाज ठप होने की कगार पर है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि यदि राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. केंद्र के इस कदम को लेकर जहां प्रशासन ने इसे एहतियाती बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे जनविरोधी करार देते हुए सियासी हथियार बना लिया है.

TAGGED:

CONGRESS PROTESTS IN DUNGARPUR
CONGRESS AGAINST GAS PRICE HIKE
LPG DISTRIBUTION CRISIS
HIKE IN DOMESTIC GAS PRICES

