देवघर: सड़क हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत पर सियासी उबाल, आशुतोष कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन

देवघर में बीजेपी नेता के भाई की सड़क हादसे में मौत के बाद मामला राजनीतिक होता जा रहा है. मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया.

Protests in Deoghar
प्रदर्शन करते आशुतोष (ETV Bhrat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 23, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
देवघर: 9 दिसंबर को देवघर में हुए सड़क हादसे ने अब सियासी और सामाजिक उबाल का रूप ले लिया है. भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मौत के मामले में मंगलवार को शहर की सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा.

न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थकों सहित विरोध मार्च

न्याय की मांग करते हुए आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ देवघर पहुंचे और वीआईपी चौक से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन किया. सुबह 10 बजे जैसे ही आशुतोष कुमार समर्थकों के साथ पहुंचे, माहौल तनावपूर्ण हो गया. वीआईपी चौक से शुरू हुआ जुलूस टावर चौक के सामने धरने में बदल गया.

Protests in Deoghar
प्रदर्शन के दौरान बंद दुकाने (ETV Bharat)

आरोपियों पर गंभीर इल्ज़ाम

आशुतोष कुमार ने आरोप लगाया कि घटना को 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी नामजद आरोपी राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. धरना स्थल पर उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हादसे के बाद मानवता को ताक पर रख दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के समय राहुल और चंदन अपने सैकड़ों असामाजिक समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद थे, लेकिन घायल आलोक को अस्पताल नहीं जाने दिया गया. उनके समर्थकों को भी रोका गया, जिससे इलाज में देरी हुई और आलोक की जान चली गई.

आशुतोष कुमार ने सवाल उठाया कि यदि यह महज सड़क हादसा था, तो घायल को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपराधिक छवि वाले साथियों के साथ मिलकर डॉक्टरों को भी इलाज से रोका. इसी लापरवाही और साजिश का नतीजा आलोक कुमार की मौत बना. उन्होंने जिला प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि आज की रैली में उनके समर्थकों की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि प्रशासन किसके पक्ष में खड़ा है. उनका कहना था कि जब न्याय की आवाज दबाई जाती है, तो सड़कों पर उतरना मजबूरी बन जाती है.

Protests in Deoghar
पुलिस अधिकारी से बात करते आशुतोष (ETV Bharat)

आरोपी के हथियार लाइसेंस रद्द, कार्रवाई जारी

पूरे मामले पर देवघर के एसडीएम रवि कुमार ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है. पीड़ित परिवार को कानून पर भरोसा रखने की अपील की गई. प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद आशुतोष कुमार और उनके हजारों समर्थकों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और विरोध मार्च वापस ले लिया गया.

