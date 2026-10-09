दिल्ली में प्रदर्शन- ट्रैफिक अलर्ट के बीच रेलवे का बड़ा कदम; प्रयागराज-शताब्दी समेत 16 ट्रेनें रद्द
नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन के आसपास अत्यधिक भीड़ व यातायात जाम की आशंका
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:53 PM IST
प्रयागराज: दिल्ली के जंतर-मंतर 2.0 पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजीपी प्रदर्शन के मद्देनज़र राजधानी की ओर जाने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उत्तर मध्य रेलवे ने एहतियाती कदम उठाते हुए प्रयागराज, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली तथा हज़रत निज़ामुद्दीन जाने वाली कई प्रमुख मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से ही निरस्त (Cancel at source) करने का निर्णय लिया है.
रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 04:00 बजे से दोपहर 14:00 बजे के बीच नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन के आसपास अत्यधिक भीड़ व यातायात जाम की संभावना व्यक्त की गई है. सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियों समेत कई ईएमयू/मेमू ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पूर्व हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा एनटीईएस (NTES) ऐप के माध्यम से ट्रेनों की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें.
निरस्त की गई प्रमुख ट्रेनों का विवरण:
- गाड़ी संख्या 12417 प्रयागराज – नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 12275 प्रयागराज – नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 12451 कानपुर सेंट्रल – नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 12447 मानिकपुर – हज़रत निज़ामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 12033 कानपुर सेंट्रल – नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 14211 आगरा कैंट – नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64151 अलीगढ़ – दिल्ली मेमू: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 64107 दनकौर – दिल्ली ईएमयू: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 64113 खुर्जा – गाजियाबाद ईएमयू: दिनांक 09.10.2026
- गाड़ी संख्या 64101 अलीगढ़ – दिल्ली ईएमयू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64111 खुर्जा – शकूरबस्ती ईएमयू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64581 हाथरस किला – दिल्ली मेमू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64103 अलीगढ़ – दिल्ली ईएमयू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64583 टुंडला – दिल्ली मेमू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64105 अलीगढ़ – नई दिल्ली ईएमयू: दिनांक 10.10.2026
- गाड़ी संख्या 64109 दनकौर – शकूरबस्ती ईएमयू: दिनांक 10.10.2026
(मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा की ओर से दी गई जानाकरी)
यह भी पढ़ें: यूपी में जोरदार बारिश, 21 जिलों में अलर्ट, 48 घंटे बाद मौसम में बड़ा बदलाव