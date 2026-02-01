ETV Bharat / state

यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में विरोध प्रदर्शन, नए नियमों को वापस लेने की मांग

विरोध प्रदर्शन करती महिलाएं ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: सर्व सवर्ण समाज चित्तौड़गढ़ ने यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में रविवार को विरोध प्रदर्शन किया. सर्व समाज की ओर से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया. ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम पर पुनर्विचार करते हुए वर्तमान संशोधनों को समाप्त कर पूर्ववत विनियम लागू रखने की मांग की गई. समाज के प्रतिनिधि पवन शर्मा ने बताया कि यूजीसी ने विनियम सामाजिक समरसता, समान अवसर और भेदभाव रहित वातावरण के उद्देश्य से लागू किया होगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद समाज एवं शैक्षणिक परिसरों में अनिर्णय और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है. इस विनियम के लागू होने से इसके दुरुपयोग एवं फर्जी शिकायतों के माध्यम से निर्दोष लोगों के प्रताड़ित होने की आशंका बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संरक्षण के लिए पहले से ही एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, बीएनएस सहित अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. ऐसे में नए विनियम की महत्ती आवश्यकता नहीं प्रतीत होती. पढ़ें: UGC नियमों का विरोध: श्रीराजपूत करणी सेना का प्रदर्शन, बाइक रैली निकाली