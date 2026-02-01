ETV Bharat / state

यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में विरोध प्रदर्शन, नए नियमों को वापस लेने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस ​नई गाइडलाइन से समाज में अनिर्णय और अविश्वास का माहौल बनेगा.

Women protesting
विरोध प्रदर्शन करती महिलाएं (ETV Bharat Chittorgarh)
चित्तौड़गढ़: सर्व सवर्ण समाज चित्तौड़गढ़ ने यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में रविवार को विरोध प्रदर्शन किया. सर्व समाज की ओर से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया. ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम पर पुनर्विचार करते हुए वर्तमान संशोधनों को समाप्त कर पूर्ववत विनियम लागू रखने की मांग की गई.

समाज के प्रतिनिधि पवन शर्मा ने बताया कि यूजीसी ने विनियम सामाजिक समरसता, समान अवसर और भेदभाव रहित वातावरण के उद्देश्य से लागू किया होगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद समाज एवं शैक्षणिक परिसरों में अनिर्णय और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है. इस विनियम के लागू होने से इसके दुरुपयोग एवं फर्जी शिकायतों के माध्यम से निर्दोष लोगों के प्रताड़ित होने की आशंका बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संरक्षण के लिए पहले से ही एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, बीएनएस सहित अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. ऐसे में नए विनियम की महत्ती आवश्यकता नहीं प्रतीत होती.

उन्होंने राजनीतिक दलों एवं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार के विनियमों के माध्यम से समाज में जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है. ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यह विनियम किसी एक वर्ग विशेष के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया उत्पन्न कर सकता है, जिससे भेदभाव की स्थिति बनने की पूरी संभावना है. समाजजनों ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति किसी समाज या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और सौहार्द बिगड़ने की आशंका के चलते यह मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा जगत सामाजिक सौहार्द के साथ कार्य कर रहा है और नए संशोधनों से विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

विधिक दृष्टि से भी पुनर्विचार करना आवश्यक: अधिवक्ता सावन श्रीमाली ने इस विषय पर कहा कि नवीन विनियमों पर विधिक दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि लागू किए गए संशोधनों को निरस्त कर पूर्ववत स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे विषय को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेदों में इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है.

