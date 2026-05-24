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बिजली और मोबाइल नेटवर्क पर बीजापुर में हंगामा, भोपालपटनम में ग्रामीणों ने किया एनएच जाम

भोपालपटनम में ग्रामीणों ने किया एनएच जाम ( ETV Bharat )