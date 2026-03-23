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धर्मांतरण कानून का बस्तर में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कहा - कानून की आड़ में विशेष समुदाय के लोग होंगे प्रताड़ित

मोर्चा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, इस कानून को लाकर ग्रामीणों पर अत्याचार किया जाएगा.

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बस्तर में विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 10:14 PM IST

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बस्तर: अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य सरकार ने नया कानून बनाया है. जिसे विधानसभा में ध्वनि मत से पारित भी कर दिया है. लेकिन अब इस कानून का विरोध होने लगा है. सोमवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर मूल निवासी मंच और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की है.

धर्मांतरण कानून के खिलाफ प्रदर्शन

क्रिश्चियन समुदाय के लोगो ने इस कानून को काला कानून बताया है. उनका आरोप है कि इस कानून को भारतीय संविधान के विपरीत में अधिनियम पारित किया गया है. जिसका बस्तर मूल निवासी मंच और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पुरजोर विरोध करता है. अगर जल्द ही इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे छत्तीसगढ़ में मसीह समुदाय के लोग इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

बस्तर में विरोध (ETV Bharat)

क्रिश्चियन समुदाय ने जताई नाराजगी

राष्ट्रीय क्रिस्टियन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी ने बताया कि सोमवार को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने सरकार द्वारा अवैध धर्मांतरण को रोकने बनाए गए कानून के विरोध में शहर में रैली निकाली, महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. मोर्चा ने कहा कि बस्तर संभाग में निवासरत मूल निवासी एसटी, एससी ओबीसी के मसीह समुदाय मानने वाले को आपत्ति है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के रहते छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 19 मार्च 2026 को पारित विधेयक छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त किया जाए. यह क्रिश्चियन समुदाय के लिए काला कानून है. इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.

विरोध करने वालों की दलील

मोर्चा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, इस कानून को लाकर भोले वाले आदिवासी ग्रामीणों पर अत्याचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कानून को बनाते वक्त राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के पदाधिकारी से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ना ही उनके साथ सरकार ने कोई बैठक की और ना ही उनकी राय ली गयी जो कि सरासर गलत है.

मोर्चा सह संयोजक बिशप विजय कुमार ध्रुवी ने बताया कि कानून के साथ ही बस्तर के लोगों को एक दूसरे से दूर करने का कार्य किया जा रहा है. भाईचारा को समाप्त किया जा रहा है. लोगों की मृत्यु होने पर दफनाने नहीं दिया जा रहा है. ऐसी कार्यो को बंद किया जाना चाहिए. और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.

भीम आर्मी ने भी जताई आपत्ति

भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुयल कुमार नाग ने बताया कि अवैध धर्मांतरण का जरूर विरोध करते हैं. अवैध धर्मांतरण की बातें बस्तर में गलत है. यदि ऐसी बातें होती है तो 100% उस पर सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए. और बस्तर के आदिवासी मूलनिवासी किसी भी धर्म से तालुक नहीं रखते हैं. ना हिन्दू, ना मुश्लिम और ना ही ईसाई, बल्कि अपनी स्वतंत्रता से आस्था रखते हैं. लेकिन इस कानून में कई ऐसी वजह है जिससे क्रिश्चियन समुदाय के लोगो को आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से क्रिश्चियन समुदाय ने इस कानून को निरस्त करने की मांग की है.

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