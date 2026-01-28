ETV Bharat / state

UGC के नए नियमों के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का किया घेराव

देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने किया हिमाचल बीजेपी कार्यालय का घेराव, हिमाचल बंद करने की दी चेतावनी

बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते लोग
बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते लोग
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 5:43 PM IST

शिमला: UGC के नए नियमों के खिलाफ देशभर में आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है. शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल BJP प्रदेश कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई. प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी नेता और कार्यकर्ता हाथों में हथकड़ी के साथ शरीर पर जंजीरें बांधे नजर आए.

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि 'केंद्र सरकार नए नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है. यह संविधान के अनुच्छेद-14 के खिलाफ है. सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना किसी अपराध जेल में डालने की तैयारी की जा रही है. कोई भी सांसद सामान्य वर्ग के खिलाफ़ तैयार किए गए इन नियमों के खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं. हिमाचल भाजपा के सांसद भी नए नियमों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं.'

रुमित ठाकुर (ETV Bharat)

रुमित ठाकुर ने जगत प्रकाश नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'अगर केंद्र सरकार ने इन नए नियमों को वापस नहीं लिया. तो आने वाले वक्त में हिमाचल बंद किया जाएगा. रुमित ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समाज को सवर्ण समाज से अलग कर दिया. 80 प्रतिशत जनता को एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और सवर्ण समाज को जन्मजात अपराधी बना दिया. देश के प्रधानमंत्री ये तय करें कि वो एक वर्ग के पीए हैं या 140 करोड़ के पीएम हैं. पहले इसी सरकार ने -40 प्रतिशत वाले लोगों को डॉक्टर बनाने का रास्ता साफ किया. ये देश का विकास करना चाहता हैं या विकास करना चाहते हैं.'

हमीरपुर में भी प्रदर्शन

हमीरपुर जिला में भी यूजीसी बिल के विरोध में राजपूत महासभा और सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया. राजपूत महासभा हमीरपुर और सवर्ण समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए यूजीसी बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की.

राजपूत महासभा हमीरपुर के महासचिव जोगिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल की अधिसूचना जारी कर सवर्ण समाज के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने 1990 का हवाला देते हुए कहा कि मंडल आयोग लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ था और अब एक बार फिर उसी तरह की स्थिति पैदा की जा रही है. यदि समय रहते सरकार ने यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया तो आने वाले चुनावों में सवर्ण समाज नेताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा.

