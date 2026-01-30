ETV Bharat / state

भूमि अधिग्रहण का विरोध: नींदड़ में 435 दिन से चल रहा धरना, शहीद दिवस पर प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई से किसान आहत

नीदड़ में धरना देते ग्रामीण ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जेडीए और राज्य सरकार की ओर से नींदड़ में की जा रही भूमि अधिग्रहण के विरोध में नींदड़ में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 435वें दिन भी जारी रहा. शहीद दिवस के अवसर पर नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं धरनास्थल पर जुटीं और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोश जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. नींदड़ में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार और प्रशासन किसानों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है. इस कारण किसानों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है. जेडीए की ओर से अधिग्रहण की जा रही जमीन को जीवनयापन का एकमात्र साधन बताते हुए किसानों और महिलाओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जनविरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई, तो विरोध और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी. पढें: जयपुर के नींदड़ में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी