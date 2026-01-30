भूमि अधिग्रहण का विरोध: नींदड़ में 435 दिन से चल रहा धरना, शहीद दिवस पर प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई से किसान आहत

भूमि अधिग्रहण का विरोध: नींदड़ में 435 दिन से चल रहा धरना, शहीद दिवस पर प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई से किसान आहत
किसानों ने चेतावनी दी कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
Published : January 30, 2026 at 7:16 PM IST
जयपुर: जेडीए और राज्य सरकार की ओर से नींदड़ में की जा रही भूमि अधिग्रहण के विरोध में नींदड़ में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 435वें दिन भी जारी रहा. शहीद दिवस के अवसर पर नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं धरनास्थल पर जुटीं और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोश जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
नींदड़ में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार और प्रशासन किसानों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है. इस कारण किसानों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है. जेडीए की ओर से अधिग्रहण की जा रही जमीन को जीवनयापन का एकमात्र साधन बताते हुए किसानों और महिलाओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जनविरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई, तो विरोध और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी.
पुलिस कार्रवाई से बढ़ा तनाव : ग्रामीणों के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, तभी भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों और महिलाओं को धरनास्थल छोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने डंडों के जोर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया और इस दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया. कुछ पुलिसकर्मियों ने प्रतीकात्मक पुतले को बलपूर्वक छीना और मौके से लेकर चले गए. इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है.
समिति ने पुलिस रवैये की निंदा की : संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. नगेन्द्र सिंह शेखावत ने पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए कहा कि नींदड़ का किसान किसी भी प्रकार के दबाव से डरने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों पर की गई ये कार्रवाई पूरे राजस्थान के किसानों के सामने लाई जाएगी. समिति अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने कहा कि नींदड़ के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार हैं और सरकार को एक इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. महिला प्रदर्शनकारी मोहिनी देवी ने बताया कि दीया कुमारी खुद का जन्मदिन मना रही है और कभी यहां कलश यात्रा के लिए आती हैं, लेकिन यहां किसानों की, पीड़ित परिवारों की सुध लेना उन्हें उचित नहीं लगता.