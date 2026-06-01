पुलिसकर्मियों से अभद्रता का मामला: सहकारिता मंत्री दक के खिलाफ प्रदर्शन, जयपुर-चित्तौड़गढ़ से उठी इस्तीफे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने डूंगला एसएचओ एवं कांस्टेबलों से गाली-गलौच के लिए मंत्री दक की निंदा की एवं पद से हटाने की मांग की.
Published : June 1, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर/ चित्तौड़गढ़: सहकारिता मंत्री गौतम दक की ओर से चित्तौड़गढ़ में बड़ीसादड़ी क्षेत्र के डूंगला थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से अमर्यादित टिप्पणी और गाली-गलौच का मामला तूल पकड़ रहा है. मंत्री दक के पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ जयपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने गुस्सा जताया. जयपुर राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने सोमवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर मंत्री दक के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन किया. सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने मंत्री दक के इस्तीफे की मांग भी की. वहीं चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर बड़ीसादड़ी क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया एवं मंत्री का इस्तीफा मांगा.
राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रिछपाल सिंह पूनिया के नेतृत्व में जयपुर में बड़ी संख्या में रिटायर्ड पुलिसकर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मंत्री दक के पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर नाराजगी जताई. पूनिया बोले, मंत्री दक ने 25 मई को डूंगला थाने में कर्तव्य पालन करने वाले थानाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलोच कर अमर्यादित भाषा से उन्हें अपमानित किया. संवैधानिक पद पर रहकर मंत्री की इस घटना से प्रदेश के कर्मचारियों, पेशनर्स तथा आमजन में रोष है. पूनिया ने कहा, ऐसी असंसदीय भाषा बोलने वाले मंत्री को तुरंत हटाया जाए. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. पूनिया ने चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे.
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पुलिस एकता के नारे: उन्होंने कहा कि हम लोग रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं. सरकार के सामने इस तरह की मांग रख सकते हैं. पुलिस के साथ ज्यादती का पुरजोर विरोध करेंगे. सरकार को मंत्री को पद से हटाने को बाध्य कर देंगे. जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद संस्थान के बैनर तले के रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने जयपुर एडीएम प्रथम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. पुलिसकर्मियों ने पुलिस एकता जिंदाबाद और भारत माता के जयकारे लगाए.
चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल: उधर, सोमवार को बड़ी संख्या में बड़ीसादड़ी क्षेत्र के बाशिंदे चित्तौड़गढ़ जिला कलक्ट्रेट पहुंचे. यहां मंत्री दक के खिलाफ नारेबाजी की एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंत्री को पद से हटाने की मांग की. डीजीपी के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे.
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वायरल ऑडियो की जांच व मंत्री के इस्तीफे की मांग: बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस डूंगला मंडल अध्यक्ष ललित पुष्करणा ने बताया कि क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री और डीजीपी को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा कि मंत्री दक के डूंगला थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा से पुलिसकर्मियों का मनोबल प्रभावित हुआ. दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कानून व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा. पुलिसकर्मियों के सम्मान और कानून के राज के लिए निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है. इधर, प्रकाश जाट मेवदा ने कहा कि मंत्री के वायरल ऑडियो से प्रदेश भर में आक्रोश है. एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के प्रति ऐसी भाषा निंदनीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री दक पहले भी ऐसा व्यवहार कर चुके हैं. सीतामाता मेले के दौरान वन विभाग अधिकारी से भी अभद्रता की थी, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मंत्री दक का वॉयस सैंपल लेकर एफएसएल जांच कराएं, ताकि वायरल ऑडियो की तकनीकी पुष्टि हो सके. दर्ज प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. लोगों ने चेतावनी दी कि शीघ्र कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस और क्षेत्रवासी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे.
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