ETV Bharat / state

हरिद्वार में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, छह घंटे रहा ट्रैफक जाम, मांगों पर अडिग

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज मुखर ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: यूजीसी कानून वापस लेने और आरक्षण सुधार को लेकर स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने बहादराबाद टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से टोल प्लाजा पर करीब छह घंटे तक यातायात बाधित रहा. बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. जाम के कारण टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने और यातायात सुचारू कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. बाद में मौके पर पहुंचे एडीएम ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की. जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया. यूजीसी कानून का विरोध (Photo-ETV Bharat) प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि जब तक यूजीसी से जुड़े प्रावधान वापस नहीं लिए जाते, एससी एसटी कानून में बदलाव और आरक्षण व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाएगा. लोग अपने हित में तीसरे विकल्प के रूप में जिस उम्मीदवार को उचित समझेंगे, उसका समर्थन करेंगे.